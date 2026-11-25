Mentre circa l’80% della produzione mondiale di principi attivi farmaceutici (Api) resta concentrato al di fuori dei confini europei, principalmente tra Cina e India, Boehringer Ingelheim rafforza la propria capacità manifatturiera in Italia con un investimento da 160 milioni di euro su un orizzonte quinquennale. Il piano, illustrato nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), è destinato allo stabilimento Bidachem di Fornovo San Giovanni,in provincia di Bergamo, e punta sull’ammodernamento degli impianti e sull’introduzione di almeno tre nuove molecole attive.

Per il gruppo farmaceutico tedesco, l’impianto bergamasco, che nel 2025 ha registrato un fatturato di 160 milioni di euro e impiega 320 addetti, costituisce già uno dei due poli produttivi al mondo dedicati agli Api all’interno della propria rete globale di partner e fornitori. L’operazione mira a integrare l’aggiornamento tecnologico delle linee con l’ampliamento del portafoglio produttivo.

“I due aspetti si alimentano a vicenda: senza impianti adeguati non possono esserci nuove produzioni, e senza nuove produzioni l’ammodernamento perderebbe di senso”, ha commentato Nedim Pipic, country managing director e head of human pharma dell’azienda. “Sul fronte della competitività, stiamo investendo in impianti e competenze capaci di rispondere alle sfide del futuro. Per quanto riguarda la produzione, ciò che nasce a Fornovo genera un valore industriale che resta nel Paese”.

Le tre nuove molecole

Il programma industriale coinvolge tre distinte aree terapeutiche, caratterizzate da differenti stadi di sviluppo e modalità di trasferimento tecnologico. Il primo principio attivo ha come indicazione l’area cardiorenale e metabolica: attualmente fabbricato in Germania, verrà trasferito a Fornovo San Giovanni per essere realizzato interamente in-house.“Per Bidachem – ha commentato Sara Frattini, amministratrice delegata e site head dello stabilimento – è fondamentale far parte di questa rete produttiva, poiché lo stabilimento sarà uno dei siti incaricati del lancio commerciale del principio attivo”.

Il secondo principio attivo è destinato all’area delle fibrosi polmonari. Il trasferimento negli impianti lombardi è attualmente in corso e la messa a regime della produzione è fissata entro la fine del prossimo anno. “Attualmente – ha precisato Peter Comes, corporate senior vice president human pharma supply and global quality di Boehringer Ingelheim – non è sviluppato internamente e la sua sintesi viene affidata all’esterno, ma il progetto prevede di avviare una produzione interna per garantire una maggiore autonomia ed efficienza economica”.

Il terzo principio attivo si trova infine in fase clinica 2 ed è rivolto al trattamento del controllo del peso e dell’obesità. Accanto alla sintesi delle molecole attive e dei relativi intermedi, il sito bergamasco avvierà la produzione interna di alcuni starting material, i componenti iniziali da cui si sviluppa la sintesi chimica finale. “In questo modo – ha affermato Frattini – Bidachem non si posiziona soltanto per la produzione del principio attivo e di tutti i suoi intermedi,ma anche dei componenti di partenza, così da garantire una completa autonomia nell’approvvigionamento delle materie prime”.

Competenze tecniche e sfide

Operativo dal 1981 nella chimica farmaceutica, lo stabilimento integra gli standard qualitativi Gmp e le normative ambientali e di sicurezza Seveso. Secondo i vertici aziendali, la sostenibilità industriale del progetto poggia sulla capacità di gestire il passaggio dalla scala di laboratorio ai grandi volumi produttivi.

“Dal 1981 a oggi siamo cresciuti insieme al territorio bergamasco, diventando un punto di riferimento nella produzione di principi attivi. Dietro i numeri,160 milioni di fatturato nel 2025 e altrettanti di nuovi investimenti all’orizzonte, c’è soprattutto il valore umano e tecnico dei nostri 320 dipendenti”, ha rammentato Frattini. “È grazie alle loro altissime competenze – ha osservato –, che spaziano dalla chimica organica industriale all’ingegneria di processo, fino al rigoroso rispetto degli standard qualitativi Gmp e delle normative ambientali e di sicurezza Seveso, se oggi siamo un polo d’eccellenza pienamente integrato nel network globale, pur mantenendo un legame profondo e orgoglioso con la comunità bergamasca e lombarda”.

Sulle criticità tecniche dello scale-up industriale si è soffermato anche Comes, evidenziando come il trasferimento tecnologico richieda un costante adattamento dei processi chimici. “Da anni l’impianto realizza alcuni dei prodotti di punta e continuerà a farlo rappresentando un investimento chiave per le future generazioni”, ha spiegato. “La produzione di principi attivi su vasta scala è un processo estremamente complesso: ciò che funziona in laboratorio non è automaticamente replicabile quando i volumi aumentano di diecimila volte. È quindi necessario saper trasferire,scalare e adattare i processi lotto dopo lotto per offrire ai pazienti farmaci sicuri ed efficaci. Per raggiungere questo obiettivo servono professionisti in grado di unire la conoscenza scientifica alla padronanza della produzione industriale,un binomio senza il quale non sarebbe possibile continuare a innovare”.

Il contesto della manifattura farmaceutica nazionale

L’annuncio si colloca all’interno di un quadro di crescita per la manifattura farmaceutica in Italia, richiamato durante l’incontro al Mimit dal viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini (nella foto a sinistra). “Attualmente registriamo circa 70 miliardi di euro di produzione, in crescita rispetto ai 50 miliardi dell’anno scorso, con una quota di export che si attesta intorno al 90%”, ha ricordato Valentini, definendo il piano aziendale “un grande gesto di fiducia nei confronti del nostro Paese e, soprattutto, del territorio in cui l’azienda è insediata”.

Il viceministro ha inoltre evidenziato il profilo di investimento in ricerca e sviluppo della casa farmaceutica tedesca.“Le caratteristiche di questa azienda sono esemplari. Innanzitutto, ha la capacità di ragionare in termini di generazioni e non di semplici trimestri di fatturato: fondata nel 1885, oggi fattura circa 28 miliardi di euro e ne investe circa 6,4 in ricerca, destinandovi il 22-23% delle proprie risorse”. Secondo Valentini, la tenuta e l’attrattività della filiera nazionale di fronte alla competizione internazionale dipendono dalla qualità del tessuto industriale e clinico esistente. “Chi investe in Italia – ha detto – diventa parte integrante del territorio e valorizza l’attrattività del nostro sistema, che non si basa su condizioni costruite a tavolino, bensì su solide competenze cliniche e su una capacità manifatturiera d’eccellenza. Tutto ciò è decisivo per affrontare le sfide future, considerando la forte pressione competitiva proveniente dagli Stati Uniti e la crescente necessità di investire non solo nei processi produttivi, ma anche nell’intelligenza artificiale e nell’automazione”.