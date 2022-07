Rispondere ai cittadini: ascolto, orientamento, affidabilità. Il valore si trasmette anche così

Prosegue la rassegna di articoli sul tema “Rispondere ai cittadini: l’industria del farmaco chiede regole ad hoc“, in cui cinque aziende del settore (Biogen, Gsk, Ipsen, Novartis e Roche) aprono il dibattito sulla comunicazione reattiva senza scopi promozionali e al di fuori del consulto terapeutico. Di seguito il secondo approfondimento tratto dal servizio di copertina del numero luglio/agosto di AboutPharma magazine.

Una risposta arriva sempre

Quando si rivolge a un contatto aziendale, che sia al telefono, per e-mail o in un post di Facebook il cittadino non è mai abbandonato a se stesso. Simona Bombaci di Biogen, tra le autrici dello studio, tiene a specificarlo: “Qualsiasi tipo di domanda ricevuta viene gestita, talvolta semplicemente rimandando il paziente al suo medico per un consulto. Non ci sono quesiti a cui non possiamo rispondere ma lo facciamo in modo differente a seconda della tipologia. E anche quando possiamo rispondere in modo esaustivo rimandiamo sempre alla consultazione con il medico”.

Conferma Elisabetta Speroni di Novartis: “Abbiamo condiviso e partecipato all’integrazione del Codice deontologico di Farmindustria proprio su un punto che è molto importante per le aziende perché permette di realizzare una comunicazione a due vie: fornire informazioni reattivamente ma anche attivare l’ascolto. L’obiettivo è rispondere a una richiesta di informazioni del paziente, anche solo per comunicare che il medico curante è il miglior interlocutore possibile”. Si unisce Milena Sirtori (Roche): “Tante volte la risposta non tocca a noi ma al medico, a un’associazione di pazienti, al farmacista o comunque a soggetti terzi. Indirizziamo sempre il cittadino: fare da veicolo per orientarlo è un altro aspetto del valore che intendiamo trasmettere”.

Specifiche competenze

Proprio la parola “valore” porta con sé una molteplicità di significati. Nel caso specifico l’ascolto tout-court è il primo che viene in mente. Sottolinea Chiara Andreoli (Gsk): “Prima di tutto ci sono l’accoglimento e l’ascolto reale e questo richiede una serie di competenze. Poi eseguiamo l’analisi su tutte le domande e le osservazioni raccolte e le gestiamo nel modo appropriato, nessuna è inascoltata. Portiamo così la voce del paziente all’interno dell’azienda”. Concorda Milena Sirtori: “L’ascolto è una funzione esperta da non lasciare al caso che richiede empatia, capacità comunicative e altre prerogative ben descritte nel nostro paper”. Lucia Garulli accenna a corsi di formazione specifica, attivati in casa Novartis, su come accogliere e ascoltare i pazienti e come formulare risposte in un linguaggio adeguato.

Del resto, come dice ancora Elisabetta Speroni: “Il nostro è l’unico canale in cui si realizza un contatto diretto tra singolo cittadino, sia esso paziente o caregiver, e l’azienda. Collaborazione, apertura e ascolto sono servizi fondamentali per noi ma non così ben conosciuti dai cittadini. Nemmeno dagli addetti ai lavori nel sistema salute. Tutte le richieste vengono gestite in linea con la normativa sulla privacy e valutate per migliorare la ricerca cinica e per adattare la comunicazione scientifica al medico perché a sua volta comunichi meglio con i suoi pazienti”.

Modalità di risposta

Va da sé che ogni azienda ha i suoi processi interni uniti dalla comune esigenza di dare risposte competenti e puntuali, nei limiti di cui si discute in questa sede (no consigli terapeutici, no fini commerciali). “I servizi sono organizzati diversamente in ogni società. Quantomeno c’è un centralino aziendale, numeri verdi dedicati, e-mail. Nel nostro caso – dice Milena Sirtori – qualunque persona in azienda riceva una richiesta, sa che deve dirottarla su una casella di posta dedicata alla comunicazione con il pubblico”. Tendenzialmente ogni società fornisce un orario ma il servizio non è mai H24 né sette giorni su sette. Chiarisce ancora Andreoli: “Abbiamo valutato che non sia la soluzione appropriata. Il nostro servizio non è assolutamente un pronto soccorso. Oltre l’orario rendiamo disponibile una casella vocale che ci permette di richiamare le persone non appena l’attività riprende”.

Chi si rivolge all’industria, indipendentemente dal canale, a volte non si limita a chiedere. Aggiunge Chiara Andreoli: “Le persone non fanno solo domande ma anche osservazioni e riferiscono esperienze (es. ‘il foglietto illustrativo non è chiaro’, ‘il sapore del farmaco non piace al bambino’ etc.). Noi raccogliamo domande e insight in database separati e anonimizzati”.

L’impatto sulle scelte aziendali

Reagire, insomma, in qualche modo si deve. In alcuni casi capita che indicazioni e richieste dei pazienti indirizzino scelte aziendali di una certa rilevanza. Prosegue Chiara Andreoli: “Abbiamo contribuito alla modifica del wording dei foglietti e reagito a problemi di reperibilità. Nel caso di aumento di telefonate su un argomento, come per esempio richieste di chiarimento sull’utilizzo di un device, va prestata particolare attenzione, proprio in direzione di un utilizzo appropriato ed efficace. Certo, c’è un possibile bias: chi chiama ha un bisogno forte, ma spesso contribuisce a far emergere un bisogno comune e più generale. In alcuni casi, l’ascolto dei pazienti ha portato a promuovere iniziative educazionali e a produrre materiali informativi destinati ai medici per colmare gap di informazione emersi dai pazienti e dai loro caregiver. Se avessimo ascoltato soltanto i clinici non ne avremmo avuto la consapevolezza”.

Medici curanti e farmacisti

Un altro fenomeno interessante riguarda ancora i medici curanti e i farmacisti che spesso si rivolgono alle funzioni aziendali per informazioni pratiche (es. reperibilità dei farmaci) o scientifiche, più delicate. “Spesso, dopo il paziente – spiega Andreoli – ci chiama il medico curante o il farmacista, per informazioni, e così facciamo da ponte tra le diverse figure. Avendo a disposizione la letteratura, possiamo fornirla al professionista sanitario che la richieda. Ma il paziente è il primo attivatore”.