Rivoluzione Roche: Anderson lascia, Schwan presidente del cda. Schinecker confermato Ceo da marzo

Rivoluzione in corso in casa Roche, Bill Anderson, direttore della divisione farmaceutica, lascia l’azienda svizzera. Al momento non è stato rivelato il nome del suo successore, mentre da Basilea fanno sapere che Severin Schwan, attuale direttore generale della società, è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione. Mentre, come già noto da luglio, Thomas Schinecker succederà a Schwan quale nuovo Ceo a partire da marzo 2023.

Direzione ad interim

Schwan succederà a Christoph Franz, che ha deciso di non ricandidarsi dopo 12 anni di servizio, e sarà anche direttore ad interim della divisione pharma. Come già noto dall’estate scorsa, Thomas Schinecker succederà a Schwan quale nuovo Ceo.

Altre nomine nel Cda

Roche ha annunciato infine due nomine nel Cda: Mark Schneider, Ceo di Nestlé, e Akiko Iwasaki, professore all’Università di Yale e all’Howard Hughes Medical Institute, Usa.