Roche Diagnostics e San Raffaele insieme per portare la diagnostica ospedaliera in farmacia

L’iniziativa definisce una nuova frontiera per la sanità integrata, coniugando la capillarità delle farmacie territoriali con il rigore della diagnostica specialistica per intercettare i bisogni di salute insoddisfatti. Si partirà dall’ambito cardiometabolico, ma l’auspicio è quello di poter ampliare l’offerta: sia in termini di strutture aderenti sia di indicatori misurabili.

È questa la svolta segnata dal progetto “Refertazione Analisi in Farmacia. Farmacia e Laboratorio ospedaliero – Insieme per un nuovo percorso integrato: Vicino. Veloce. Validato”, sviluppato dalla partnership tra Roche Diagnostics e la struttura ospedaliera milanese.

Negli spazi dedicati delle farmacie aderenti, il personale formato eseguirà il prelievo capillare utilizzando analizzatori point of care certificati (Near Patient Testing, di Roche Diagnostics) e conformi allo standard europeo IVDR. L’intero iter è presidiato da un applicativo informatico che vincola l’esecuzione degli esami al superamento dei controlli di qualità e al rispetto dei protocolli elaborati dal San Raffaele, bloccando il processo qualora si registrino scostamenti o anomalie analitiche.

L’architettura operativa del servizio – nato con il patrocinio di Federfarma, Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Società italiana di patologia medicina di laboratorio (SIPMeL) e Cittadinanzattiva – si fonda su una stretta integrazione digitale e procedurale tra presidio territoriale e hub ospedaliero.

Quali benefici per il cittadino?

L’offerta analitica è focalizzata sul monitoraggio dei principali fattori di rischio cardiometabolico e infiammatorio. Il pacchetto diagnostico comprende il profilo lipidico completo con colesterolo totale, Hdl, Ldl e trigliceridi per la valutazione del rischio cardiovascolare, il dosaggio della glicemia e dell’emoglobina glicata (HbA1c) per la prevenzione e gestione del diabete, e la misurazione della proteina C-reattiva (Pcr) per individuare condizioni infiammatorie in corso.

“Il percorso segna l’affermarsi di una vera e propria medicina di laboratorio decentrata, nella quale la struttura ospedaliera non si limita a convalidare il dato, ma certifica e commenta l’esito diagnostico”, spiega Massimo Locatelli, direttore del servizio di medicina di laboratorio del San Raffaele che, ripercorrendo l’evoluzione regolatoria dalla delibera della giunta della Lombardia del 2021 fino al documento tecnico sui point-of-care stilato nei mesi scorsi dall’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas), evidenzia come “per gli analiti selezionati conosciamo con esattezza le performance dello strumento e le variabili di processo. Questo ci consente di mettere a disposizione dei medici curanti non soltanto documenti esplicativi, ma anche la consulenza diretta e la disponibilità di altri clinici specializzati, qualora il quadro del paziente lo richieda”.

Sulle ricadute sociali dell’iniziativa, Maria Vitale, responsabile dei programmi Salute di Cittadinanzattiva, osserva che “la presenza del laboratorio ospedaliero al fianco del farmacista permette di ingaggiare chi tende a posporre i controlli”, evitando che i cittadini debbano orientarsi da soli nel sistema e riducendo duplicazioni di esami e accessi impropri ai presidi di secondo livello. Vitale richiama inoltre l’importanza di tracciare e misurare sul campo i risultati di salute per valorizzare l’equità di accesso.

In perfetta sintonia Andrea Mandelli (presidente Fofi), che definisce il progetto “un impegno concreto per ridurre l’impatto delle cronicità sui pazienti e sul servizio sanitario”, offrendo ai cittadini “esami rapidi e affidabili, con risultati clinicamente validati da remoto”.