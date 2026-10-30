Roche Diagnostics e San Raffaele insieme per portare la diagnostica ospedaliera in farmacia
Sui prelievi capillari dal dito eseguiti nel reticolo delle strutture di prossimità in Italia arriva la validazione clinica e la firma digitale dei medici del laboratorio dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.
È questa la svolta segnata dal progetto “Refertazione Analisi in Farmacia. Farmacia e Laboratorio ospedaliero – Insieme per un nuovo percorso integrato: Vicino. Veloce. Validato”, sviluppato dalla partnership tra Roche Diagnostics e la struttura ospedaliera milanese.
L’iniziativa definisce una nuova frontiera per la sanità integrata, coniugando la capillarità delle farmacie territoriali con il rigore della diagnostica specialistica per intercettare i bisogni di salute insoddisfatti. Si partirà dall’ambito cardiometabolico, ma l’auspicio è quello di poter ampliare l’offerta: sia in termini di strutture aderenti sia di indicatori misurabili.
Come sarà strutturata la collaborazione?
L’architettura operativa del servizio – nato con il patrocinio di Federfarma, Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Società italiana di patologia medicina di laboratorio (SIPMeL) e Cittadinanzattiva – si fonda su una stretta integrazione digitale e procedurale tra presidio territoriale e hub ospedaliero.
Negli spazi dedicati delle farmacie aderenti, il personale formato eseguirà il prelievo capillare utilizzando analizzatori point of care certificati (Near Patient Testing, di Roche Diagnostics) e conformi allo standard europeo IVDR. L’intero iter è presidiato da un applicativo informatico che vincola l’esecuzione degli esami al superamento dei controlli di qualità e al rispetto dei protocolli elaborati dal San Raffaele, bloccando il processo qualora si registrino scostamenti o anomalie analitiche.
I dati verranno trasmessi istantaneamente tramite piattaforma protetta al laboratorio dell’ospedale, dove i medici verificheranno i parametri e apporranno la firma digitale: così da restituire in farmacia un referto validato con pieno valore medico-legale in una manciata di minuti. Spiegando la matrice dell’alleanza, Federico Esposti (direttore strategico dell’Irccs ospedale San Raffaele) evidenzia come “la vera innovazione in sanità non riguarda soltanto le tecnologie, ma la capacità di costruire nuovi modelli di assistenza partendo dai bisogni clinici dei cittadini”.
Dal canto suo, Ramiro Pena (Healthcare Development Director di Roche Diagnostics Italia) sottolinea che “la decentralizzazione della sanità richiede un’affidabilità diagnostica rigorosa” e riafferma la volontà dell’azienda di “posizionarsi come partner del Servizio sanitario nazionale per la co-creazione di modelli assistenziali sostenibili”.
Quali benefici per il cittadino?
L’offerta analitica è focalizzata sul monitoraggio dei principali fattori di rischio cardiometabolico e infiammatorio. Il pacchetto diagnostico comprende il profilo lipidico completo con colesterolo totale, Hdl, Ldl e trigliceridi per la valutazione del rischio cardiovascolare, il dosaggio della glicemia e dell’emoglobina glicata (HbA1c) per la prevenzione e gestione del diabete, e la misurazione della proteina C-reattiva (Pcr) per individuare condizioni infiammatorie in corso.
“Il percorso segna l’affermarsi di una vera e propria medicina di laboratorio decentrata, nella quale la struttura ospedaliera non si limita a convalidare il dato, ma certifica e commenta l’esito diagnostico”, spiega Massimo Locatelli, direttore del servizio di medicina di laboratorio del San Raffaele che, ripercorrendo l’evoluzione regolatoria dalla delibera della giunta della Lombardia del 2021 fino al documento tecnico sui point-of-care stilato nei mesi scorsi dall’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas), evidenzia come “per gli analiti selezionati conosciamo con esattezza le performance dello strumento e le variabili di processo. Questo ci consente di mettere a disposizione dei medici curanti non soltanto documenti esplicativi, ma anche la consulenza diretta e la disponibilità di altri clinici specializzati, qualora il quadro del paziente lo richieda”.
Sulle ricadute sociali dell’iniziativa, Maria Vitale, responsabile dei programmi Salute di Cittadinanzattiva, osserva che “la presenza del laboratorio ospedaliero al fianco del farmacista permette di ingaggiare chi tende a posporre i controlli”, evitando che i cittadini debbano orientarsi da soli nel sistema e riducendo duplicazioni di esami e accessi impropri ai presidi di secondo livello. Vitale richiama inoltre l’importanza di tracciare e misurare sul campo i risultati di salute per valorizzare l’equità di accesso.
In perfetta sintonia Andrea Mandelli (presidente Fofi), che definisce il progetto “un impegno concreto per ridurre l’impatto delle cronicità sui pazienti e sul servizio sanitario”, offrendo ai cittadini “esami rapidi e affidabili, con risultati clinicamente validati da remoto”.
Come aderire al progetto?
Dopo il collaudo della fase pilota condotta in cinque farmacie tra Lombardia e Piemonte, il modello di refertazione integrata sarà esteso su tutto il territorio nazionale. Le farmacie territoriali ubicate nei diversi Comuni d’Italia possono aderire al network diagnostico siglando l’accordo di servizio con l’Ospedale San Raffaele (per identificare il presidio aderente più vicino è possibile consultare il sito www.quipuoi.com).
Sul piano delle prospettive economiche e d’integrazione nell’offerta pubblica, Esposti riporta “il vivo interesse manifestato dalle istituzioni sanitarie durante la presentazione del progetto”, prefigurando l’ipotesi che in futuro il percorso possa accedere a forme di rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale. “La misurazione rigorosa dell’impatto clinico ed organizzativo rappresenterà la chiave per confermare la scalabilità del modello e sostenerne l’adozione diffusa”.
Un pensiero che trova d’accordo Antonio Antico (presidente SIPMeL): “Per garantire la tenuta del Servizio sanitario nazionale è fondamentale integrare i servizi garantendo in particolare quelli intermedi sul territorio. Il contributo dell’industria è essenziale per mettere a disposizione tecnologie innovative capaci di avvicinare la prevenzione alle persone, garantendo al contempo appropriatezza clinica, sicurezza e qualità della prestazione”.
Nel precisare che “non si tratta di sostituire il laboratorio specialistico ospedaliero, ma di estenderne il valore sul territorio attraverso una rete integrata tra professionisti sanitari, strutture ospedaliere, farmacie e industria”, Antico chiarisce come “ciascun attore debba contribuire con le proprie competenze a rendere la prevenzione di prossimità una risposta concreta ai bisogni dei cittadini”.
Cresce la farmacia dei servizi
L’avvio della refertazione ospedaliera si inserisce nel solco evolutivo della Farmacia dei Servizi in Italia, posizionandosi in piena coerenza con il protocollo d’intesa siglato tra la Fofi e la Federazione nazionale degli ordini dei biologi (Fnob) per il potenziamento della rete diagnostica di prossimità.
Clara Mottinelli, tesoriere nazionale di Federfarma, sottolinea “il valore di mettere in rete due attori chiave per offrire una prestazione certificata: parliamo di un’opportunità strategica per tutelare il diritto alla salute della popolazione residente nelle aree interne e periferiche del Paese”. L’auspicio, inoltre, che si possa assistere a “un progressivo ampliamento ad altre tipologie di test telerefertati, analogamente a quanto già consolidato per la diagnostica cardiologica”.
Conclude Mandelli: “Questo percorso è in atto dal 2006, con la progressiva introduzione della telemedicina e delle vaccinazioni in farmacia. Il ripensamento culturale in atto è molto profondo e ha già comportato una profonda revisione del corso di laurea in farmacia. Essere orientati ai servizi territoriali, oggigiorno, è quasi una necessità. Questa esperienza rappresenta un ulteriore passo in avanti”.
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