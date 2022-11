Salto di qualità nel monitoraggio in continuo del diabete per i pazienti con diabete di tipo 1

L’esperienza sul Freestyle Libre 3 (FSL3) è recente ma già importante in base ai dati che mano a mano si stanno producendo in clinica diabetologica. Il nuovo device è una soluzione innovativa che si affianca alle tecnologie FGM che già sono presenti sul mercato. Che cosa significa per i clinici e i loro pazienti? Lo spiega il professor Paolo Fiorina, Ordinario di Endocrinologia all’Università degli Studi di Milano e direttore dell’Endocrinologia ospedale Fatebenefratelli-Sacco. “Le precedenti versioni – spiega il professore – richiedevano lo scanner con il cellulare per leggere le glicemie. Con il nuovo device niente scannerizzazione, tutto viene scaricato direttamente sul cellulare minuto per minuto. E poi in questo momento è il sensore più piccolo al mondo, delle dimensioni di una monetina di 5 centesimi. Abbiamo visto da subito che questo sistema è estremamente appealing per i nostri pazienti: proprio di recente abbiamo applicato con successo FSL3 a due pazienti che avevano rifiutato tutte le nostre precedenti proposte. Inoltre è molto facile da applicare”. Nello specifico le caratteristiche che rendono FSL3 un prodotto molto valido sono essenzialmente quattro: monitoraggio in continuo della glicemia; abbattimento dei costi; accuratezza; agilità e maneggevolezza del sistema.

Controllo continuo e molti più dati

Dice Fiorina: “La prima cosa da sottolineare è la possibilità di avere una lettura dell’andamento glicemico minuto per minuto. Il dato è disponibile al paziente, ai medici o eventualmente ai caregiver collegati. È un grande passo in avanti. Pensiamo a un paziente ricoverato magari per un infarto o piede diabetico: era necessario che le infermiere facessero la scansione dei dati oppure il monitoraggio capillare con i pungidito. Ora abbiamo una lettura in continuo della glicemia e disponiamo di una quantità di dati impressionante che si integrano nel cellulare e con l’app FSL3: noi diabetologi una volta avevamo al massimo 3 o 4 dati al giorno, oggi abbiamo profili in real-time”. È una rivoluzione nella direzione dei big-data.

Abbattimento dei costi

I costi si riducono in maniera importante. “Ormai parliamo di costi del 70-80% inferiori rispetto ai CGM già presenti sul mercato– dice Fiorina. In questo momento è fondamentale per i nostri pazienti”.

Accuratezza del sistema

L’indice MARD (Mean Absolute Relative Difference) misura l’accuratezza del sistema, ovvero dice quanto è affidabile e accurata la misurazione. Chiarisce il professore: ““È chiaro che quanto più ci si allontana dal sangue meno abbiamo accuratezza. Con FSL3 siamo nell’ordine del 7%-8%. Vuol dire che la differenza tra la glicemia capillare misurata sul sangue e quella misurata dai sensori sulla cute è minore rispetto ai sistemi di monitoraggio cutanei precedenti, dunque più accurata”.

La popolazione interessata

“Dalle prime nostre esperienze vediamo che i pazienti lo usano, si tolgono il pensiero, anche quelli che non ne volevano sapere. Al momento parliamo di una ventina di casi al mese con diabete di tipo 1. Si tratta di una popolazione composta sia da giovani adulti che di pazienti più in là con gli anni ma comunque aperti alle novità. Sono molto soddisfatti da questa nuova tecnologia perché consente ai giovani con diabete di tipo 1 di eliminare le fastidiose punture alle dita più volte al giorno”.

Verso il pancreas artificiale

È noto che il sistema FSL3 attraverso delle partnership si integrerà in futuro con microinfusori di insulina “Il pancreas artificiale da molti anni è il Sacro Graal della diabetologia ma ci stiamo avvicinando”, sottolinea infine Fiorina. “Oggi esistono algoritmi che imparano e prevedono l’andamento della glicemia e possono suggerire a microinfusori la dose di insulina da iniettare. Sono inoltre in grado di prevedere il calo della glicemia e si pongono in allerta bloccando l’infusione di insulina. Da un lato abbiamo diversi sensori sempre più evoluti, dall’altro microinfusori controllati dal cellulare che rilasciano l’insulina necessaria. Di recente è stato presentato un algoritmo sviluppato dall’università di Cambridge che riesce ad anticipare le ipo e le iperglicemie, liberando completamente il paziente dal compito gravoso di decidere quanta insulina iniettarsi. Al momento per quanto riguarda i microinfusori ci sono quelli manuali e quelli ibridi (in manuale e in automatico) ma si va nella direzione di costruire un sistema integrato che non richiede più l’intervento del paziente o del suo medico. Tutto viene automatizzato”, si va verso sistemi fully-automated.