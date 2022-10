Salute e benessere al femminile: l’informazione sale sul palco a Milano

Circa la metà delle donne over 50 soffre di atrofia vulvovaginale, a causa del naturale calo degli ormoni e tra gli effetti c’è anche una limitata intimità con il partner. Anche la letteratura indica che il sesso in età matura rientra tra quei fattori decisivi (vita attiva, relazioni sociali, sana alimentazione…) per il pieno benessere psicofisico. Diventa quindi importante rispondere alle domande che sempre più donne in menopausa si pongono: come posso mantenere sensualità e piacere di coppia? È possibile porre rimedio al calo del desiderio? Quali soluzioni ci sono per la secchezza intima? Al tema è stato dedicato l’evento “Magari Sex Passion”, in programma al Teatro Elfo Puccini di Milano il 23 settembre scorso, organizzato dal portale VediamociChiara.it.

I numeri e i temi dell’evento

Notevole la partecipazione: oltre 500 donne in sala (più di tremila quelle collegate in streaming) hanno avuto la possibilità di incontrare gli esperti e porre domande dal vivo sui tanti temi importanti che riguardano la salute delle donne over 50. Menopausa, calo del desiderio, vita di coppia e altro ancora: tra le domande più gettonate quelle che riguardano il dolore nei rapporti e il desiderio sessuale un po’ sopito. Ha spiegato Roberta Rossi, sessuologa e presidente della Federazione italiana di sessuologia scientifica: “Parliamo delle difficoltà maggiormente riportate dalle donne in questa fase della vita: il dolore nei rapporti che in qualche modo può influire anche sul desiderio stesso. Il calo del desiderio sessuale è dovuto ai diversi cambiamenti che si verificano, ormonali, fisici, individuali e di coppia, e affrontarlo presuppone che si prendano in considerazione tali cambiamenti e si aiuti la donna a non rassegnarsi”. In che modo? “Si può intervenire con farmaci o integratori – ha proseguito l’esperta – si può lavorare sui cambiamenti del corpo per renderli maggiormente accettabili o anche sulla coppia per far comprendere che la menopausa non è la fine della sessualità. Si possono scoprire anche modi nuovi per vivere l’intimità e permettersi di godere della sessualità anche in questa fase, senza preoccuparsi della contraccezione e buttando un occhio anche alla salute sessuale del partner”.

Gli altri partecipanti

Assieme a Roberta Rossi, hanno risposto alle domande delle partecipanti dal vivo e online anche Stefania Piloni, ginecologa e Roberto Bernorio ginecologo e sessuologo. L’evento è stato completato dagli interventi interattivi di Carla Cantiani, fisioterapista specializzata nella riabilitazione urogenitoanale e Laura Danza coach esperta di relazioni interpersonali e di coppia. Lo speciale appuntamento dedicato alle donne “attorno agli anta” è stato realizzato dal portale VediamociChiara.it con il contributo non condizionante di Shionogi, l’amichevole partecipazione del brand della moda curvy Fiorella Rubino e in collaborazione con La Feltrinelli e Douglas che hanno regalato alcuni speciali gift alle partecipanti.

L’importanza del confronto dal vivo

Molto soddisfatta Maria Luisa Barbarulo, coordinatrice del portale VediamociChiara: “Finalmente di nuovo dal vivo, che emozione rivedere tante persone insieme! Ho visto un pubblico attentissimo non solo durante il talk show, durante il quale c’è stato un fuoco di fila di domande e risposte, ma anche molto divertito e incuriosito dalle attività che si sono svolte non solo sul palco. Eventi come questo sono importanti per far crollare i tabù, stimolare le donne a essere parte attiva nella cura della propria salute e benessere, oltre che rappresentare un’occasione unica di confronto e di crescita. Ed è fondamentale, a mio avviso, che siano aperti al pubblico e gratuiti sia in presenza e che online”