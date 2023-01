Sandoz acquisisce il principale agente antimicotico di Astellas

Sandoz, la divisione di Novartis che produce farmaci senza brevetto (generici e biosimilari) prossima allo spin-off dalla casa madre, ha firmato un accordo con Astellas per acquisire i diritti di prodotto a livello mondiale per l’agente antimicotico sistemico micafungin sodium (nome commerciale Mycamine, Funguard in Giappone). Il closing è previsto nel corso del primo semestre 2023, soggetto a condizioni standard e approvazioni normative. L’aggiunta di Mycamine nel portfolio di Sandoz sosterrà il programma globale per combattere la resistenza antimicrobica (Amr) mediante l’uso mirato delle terapie più appropriate.

Rafforzare le terapie ospedaliere

Astellas ha riportato vendite di Mycamine pari a circa 135 milioni di dollari, per l’anno concluso il 31 marzo 2022. “L’acquisizione di questo marchio globale leader e rispettato – ha commentato il ceo di Sandoz, Richard Saynor – rafforzerà in modo significativo l’offerta ospedaliera globale, oltre a completare la nostra attuale posizione di leadership globale negli antibiotici generici. Questa sarà anche un’aggiunta importante al nostro crescente portafoglio di terapie anti-infettive volte a combattere la diffusione della resistenza antimicrobica, fornendo il farmaco giusto al paziente giusto al momento giusto”.

Nuove opzioni per i pazienti ematologici e oncologici

Mycamine è un’echinocandina conosciuta a livello globale, una delle tre principali classi di agenti antimicotici, usata come terapia negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva di tutto il mondo, una comprovata profilassi nei pazienti ematologici e oncologici. È ampiamente utilizzata nei trapianti di organi e ha una base di pazienti globale di oltre due milioni. È indicata per il trattamento della candidosi invasiva e della candidosi esofagea, entrambe attualmente in aumento con una maggiore incidenza di focolai ospedalieri associati, nonché per la prevenzione delle infezioni da candida e aspergillus in pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Terapie più tempestive

“La medicina moderna – ha commentato Nicholas Adomakoh, global medical lead di Sandoz anti-infectives – è sempre più caratterizzata dalla necessità di interventi complessi che coinvolgono pazienti altamente vulnerabili. Questa gradita e tempestiva aggiunta al portafoglio ci consentirà di rispondere ancora meglio alle esigenze di pazienti e medici in tutto il continuum sanitario”.