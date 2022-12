Sanofi espande la collaborazione con Innate Pharma per lo sviluppo di attivatori di cellule Nk (accordo da 1,4 miliardi)

Sanofi spinge l’acceleratore sullo sviluppo di attivatori di cellule Natural killer (Nk). Il colosso francese del farmaco ha ampliato la propria collaborazione con la società connazionale Innate Pharma, con l’obiettivo di utilizzare la piattaforma proprietaria (Ankettm) per colpire la glicoproteina B7H3 nei tumori solidi. In base ai termini del nuovo accordo di licenza, Innate riceverà un pagamento anticipato di 25 milioni di euro e fino a 1,35 miliardi di euro totali in al conseguimento di specifici traguardi preclinici, clinici, normativi e commerciali, oltre a royalties sulle potenziali vendite nette.

La strategia di Sanofi

“In Sanofi stiamo esplorando il potenziale delle cellule Nk per l’immunoterapia del cancro, un pilastro fondamentale per la nostra strategia oncologica. Il nostro rapporto con Innate è in linea con il nostro impegno a lavorare con promettenti aziende francesi e supporta la nostra ambizione di sviluppare un portafoglio diversificato di attivatori di cellule Nk di nuova generazione, altamente sinergico con la piattaforma di cellule Nk allogeniche di Sanofi, linfochine ingegnerizzate che stimolano le cellule Nk e la crescita dell’immuno-oncologia”, ha commentato Valeria Fantin, responsabile globale della ricerca oncologica presso Sanofi.

L’espansione della collaborazione

“Sulla base del successo della nostra attuale collaborazione sugli obiettivi ematologici, siamo lieti di espandere e rafforzare la nostra partnership con Sanofi su Nk cell engagers con l’aggiunta di un massimo di tre nuovi programmi, anche nei tumori solidi. L’investimento di Sanofi in Innate convalida ulteriormente il valore della nostra piattaforma Ankettm e il suo potenziale per affrontare più tipi di tumore. Incorporando vari leganti dell’antigene tumorale, gli Nk cell engagers sono una tecnologia versatile che può fornire nuove opzioni per i pazienti e offrire benefici clinici su più tumori, pur mantenendo un buon profilo di sicurezza. Questo accordo evidenzia anche la strategia di Innate per costruire un ampio portafoglio di programmi Anket che affrontano diversi tipi di cancro”, Yannis Morel, executive vice president, product portfolio strategy & business development presso Innate Pharma.

Accordo al via nel 2016

Le due società hanno iniziato la collaborazione nel 2016, anno in cui è stato stipulato un accordo di licenza per la generazione e la valutazione di un massimo di due attivatori bispecifici di cellule Nk, utilizzando la tecnologia di Innate Pharma e il formato di anticorpi bispecifici proprietario di Sanofi.