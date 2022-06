Sanofi ha lanciato il suo primo acceleratore digitale

Sanofi lancia il suo primo acceleratore digitale. Servirà a sviluppare prodotti e soluzioni che sosterranno la missione della farmaceutica francese di trasformare la pratica medica con l’uso del digitale, dei dati e dell’intelligenza artificiale. Con sede a Parigi, spiega una nota dell’azienda, l’acceleratore riunisce già un team di oltre 75 esperti da tutto il mondo e mira a reclutare professionisti di talento in tre ambiti: digital product management, full stack development, data science.

La mission

Il Digital Accelerator di Sanofi svilupperà una serie di iniziative per favorire dinamiche di diversità e inclusione fuori e dentro l’azienda. Una di queste iniziative è il lancio dell’Accelerator Academy che collaborerà con l’organizzazione internazionale no-profit Women in Tech per colmare il divario di genere nel campo digitale.

Focus sulla dermatite atopica

Al momento, l’acceleratore digitale si sta concentrando innanzitutto nell’affrontare i bisogni insoddisfatti dei pazienti affetti da dermatite atopica in Francia, Italia e Spagna. Il team sta sviluppando una piattaforma integrata e una soluzione di dati per interagire meglio con gli operatori sanitari (Hcp) e aumentare la loro consapevolezza, nonché la consapevolezza dei loro pazienti sulla malattia e sulle opzioni di trattamento disponibili.

La strategia digitale di Sanofi

Arnaud Robert, vicepresidente esecutivo e Chief Digital Officer di Sanofi ha commentato: “La trasformazione digitale di Sanofi è guidata da un cambiamento aziendale e culturale tanto quanto dalla tecnologia. L’acceleratore digitale ci aiuterà a democratizzare l’uso dei dati, a sviluppare una mentalità agile in tutta l’azienda e ad accelerare l’innovazione per i pazienti e gli operatori sanitari, a velocità e scalabilità. Il nostro investimento nell’acceleratore digitale è un’altra dimostrazione del nostro impegno a trasformare la pratica medica e fornire risultati migliori per i pazienti”.

Nell’ottica della sua nuova strategia digitale globale, Sanofi si è concentrata sulla creazione simultanea di basi digitali e dati, sulla fornitura di valore aziendale, sullo sviluppo di competenze moderne e sulla promozione di una cultura aziendale basata sul digitale e sui dati con il miglioramento delle competenze di oltre 16 mila dipendenti. Più di 300 nuovi talenti si sono uniti a Sanofi negli ultimi 18 mesi in Francia, Spagna, Stati Uniti e Canada per rafforzare i team di sicurezza digitale, dati e informatica dell’azienda.

Nuove iniziative

Entro il 2025, la piattaforma sanitaria digitale leader di Sanofi sosterrà le nuove attività digitali, alimenterà nuove esperienze in questo campo per pazienti e operatori sanitari e guiderà l’innovazione e l’efficienza lungo l’intera catena del valore, dalla ricerca e sviluppo alla produzione e alle operazioni commerciali. La profonda integrazione di soluzioni digitali, dati e tecnologiche si sta rivelando fondamentale per trasformare la pratica medica e fornire risultati migliori per i pazienti.