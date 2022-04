Sanofi si allea con McLaren per migliorare le prestazioni industriali

Aumentare gli standard delle linee produttive e le performance del personale. È questo l’obiettivo dell’accordo tra Sanofi e la scuderia britannica di Formula 1 McLaren Racing. L’accordo, si legge in una nota diffusa da Sanofi, nasce a seguito di un progetto pilota di successo avviato nel 2021. Ora le due società hanno deciso di estendere la loro collaborazione a più di sette Paesi, coprendo cento linee di produzione basate su diverse tecnologie. Le tecniche sviluppate a seguito di tale partnership saranno implementate nella rete industriale globale di Sanofi.

Il progetto

Nel dettaglio, gli esperti della McLaren Racing collaboreranno con il team degli affari industriali di Sanofi per consentire l’ottimizzazione continua delle sue operazioni di produzione, consentendo alla rete globale del colosso farmaceutico francese di supportare meglio la fornitura del proprio portafolio, oltre a migliorare la gestione della pipeline di ricerca e sviluppo, con 25 nuovi lanci previsti in nei prossimi cinque anni.

Focus sulle prestazioni

La collaborazione, prosegue la nota, svilupperà un focus specifico sulla dimensione delle persone di Sanofi e sulle loro prestazioni. L’obiettivo è sviluppare una mentalità da gara, emulando l’ambiente competitivo e frenetico delle corse di F1 per aiutare ad accelerare i miglioramenti, l’apprendimento e la condivisione delle migliori pratiche individualmente e collettivamente tra i siti, promuovendo uno “spirito unico Sanofi”.

Il contributo di Mclaren

Con un approccio unico basato sui dati, McLaren Racing porterà le sue competenze digitali e analitiche per elevare ulteriormente le prestazioni di Sanofi, aiutando ad anticipare e risolvere meglio i problemi prima che si verifichino. La simulazione di modelli dei cambi di linea di produzione e delle operazioni saranno aree chiave dell’esperienza della McLaren in Formula 1, come esemplificato dall’analisi dei dati avanzata e dall’esperienza utilizzata per ottimizzare i famosi pit stop delle gare di F1.

Valori condivisi

I “Siamo entusiasti di collaborare con la McLaren e di imparare dal loro spirito vincente e dalla loro cultura di andare oltre. Vedo molti punti in comune nei nostri valori condivisi da estendere, con coraggio e determinazione, in modo da poter massimizzare le prestazioni e l’eccellenza operativa. Vogliamo potenziare le nostre linee con la velocità, la precisione e l’efficienza di una squadra di corse di F1”, ha commentato Paolo Hudson, amministratore delegato di Sanofi.

“È importante che due società globali che condividono valori collaborino per massimizzare le prestazioni. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con Sanofi per avere un impatto positivo non solo nella produzione, ma anche per aiutare Sanofi a migliorare la vita dei pazienti”. Zak Brown Amministratore delegato, McLaren Racing.