Sanofi Ventures annuncia l’aumento di capitale a oltre 750 milioni di dollari per l’evergreen venture fund da parte di Sanofi

Sanofi Ventures annuncia un impegno di capitale pluriennale da parte di Sanofi, con un aumento di capitale a oltre 750 milioni di dollari per l’evergreen venture fund. Oltre a fare da partner finanziario per le società di portfolio nella fase iniziale e intermedia, il fondo supporta gli sforzi per lo sviluppo futuro del business e le opportunità di fusione e acquisizione all’interno di Sanofi. Il capitale aggiuntivo, confermato dal comitato esecutivo, alimenterà anche l’espansione e la capacità di investimento del team di Sanofi Ventures su scala globale.

Lo scopo di Sanofi Ventures

Il fondo si concentra su investimenti nella fase iniziale, co-creazione di società, principali round di finanziamento e si impegna a continuare la sua portata di investimento dando la priorità alle aziende che promuovono l’innovazione.

Investire nel futuro

“Lo scopo di Sanofi nell’inseguire i miracoli della scienza – ha dichiarato Paul Hudson, amministratore delegato di Sanofi – va ben oltre i nostri laboratori. Mentre continuiamo a costruire la nostra pipeline best-in-class, stiamo investendo in aziende in fase iniziale che condividono la nostra ambizione di fornire scienza trasformativa e innovazione digitale. Questo impegno di capitale segnala le ambizioni accelerate di Sanofi nella comunità del capitale di rischio e il nostro continuo desiderio di collaborare con innovatori globali nel migliore interesse dei pazienti”.

Gli investimenti

Sanofi Ventures investe nei migliori innovatori che lavorano in settori quali immunologia e infiammazione, malattie rare, oncologia, terapia cellulare e genica, vaccini, salute digitale e scienza dei dati. Il team collabora in tutte le fasi del ciclo di vita dell’azienda privata, da Seed a Series B e oltre, dirigendo i finanziamenti, prestando servizio nei consigli di amministrazione. Nel 2022, Sanofi Ventures ha chiuso 10 investimenti in aree terapeutiche e digitali globali di interesse strategico per Sanofi. Fin dal suo inizio, l’80% degli investimenti è stato in bioterapie e il 20% in aziende sanitarie digitali.

Supportare le aziende trasformative

“Siamo grati per il supporto di Sanofi nell’ultimo decennio – ha dichiarato Jason P. Hafler, amministratore delegato di Sanofi Venture – se apprezziamo il loro rinnovato impegno per le innovazioni in fase iniziale che alimenteranno la prossima generazione di aziende trasformative che mirano a migliorare la vita dei pazienti”.