Sostenibili si diventa: a fine maggio il webinar per imparare i vantaggi della “Carbon Neutrality”

Sostenibili si diventa e si può diventare “carbon neutral”. Proprio questo è lo scopo del webinar –in programma il prossimo 31 maggio (dalle 9,30 alle 10,45), con un focus specifico sul settore farmaceutico, organizzato da AboutPharma in collaborazione con Up2You e Farmaè. La Carbon Neutrality rappresenta uno degli approcci più noti e intellegibili che può essere adottato dalle aziende che vogliano costruire un percorso nella sostenibilità ambientale.

Carbon neutrality, di cosa parliamo

Ma che cosa si intende per carbon neutrality? Secondo l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – organismo internazionale istituito dalle Nazioni Unite per studiare il cambiamento climatico – la neutralità carbonica si realizza quando avviene un bilanciamento tra la CO2 emessa nell’atmosfera e la CO2 ridotta o catturata dall’atmosfera in un determinato periodo di tempo. Nella visione di Up2You raggiungere la carbon neutrality significa avere un impatto neutro sul riscaldamento globale.

Cosa vuol dire diventare carbon neutral

Essere un’azienda carbon neutral significa avere un impatto neutro sul Pianeta, producendo zero emissioni nette di CO2. In quest’ottica, già molte grandi aziende a livello internazionale si sono dotate di piani di corporate social responsibility. Nel concreto, hanno fissato degli obiettivi di carbon neutrality che sono andati progressivamente a influire sull’intera filiera di aziende più piccole a esse collegate, innescando un circolo virtuoso con saldo positivo per l’ambiente. La strada è ancora in salita? Sì, senza dubbio. Ma è vero che le tecnologie e le soluzioni a nostra disposizione possono accelerare – e di molto – il processo di azzeramento delle emissioni di CO2, mettendo in moto un cambiamento collettivo in grado di trasformare concretamente il nostro futuro. Volendo fissare i vantaggi principali di una strategia votata alla sostenibilità, possiamo dire che un’azienda che punta alla carbon neutrality:

si prepara in tempo per nuove norme e trend di mercato attrae finanziamenti, perché valutata con un rating più alto diventa il fornitore o partner preferito da altre aziende attente alla sostenibilità, esplorando una rete di nuove opportunità. aumenta il numero di clienti affezionati al brand e disposti a pagare di più per un prodotto o servizio sostenibile può selezionare i talenti migliori, che condividono gli stessi valori.

Il programma del webinar

Nel corso del seminario si approfondirà tutto questo e verranno trattati diversi aspetti della sostenibilità ambientale:

Carbon Neutrality: cos’è e perché per le aziende è importante raggiungerla in tempo

Quali sono i vantaggi e le opportunità di business per le aziende sostenibili

Calcolo e strategia di riduzione dell’impatto ambientale

Crediti di carbonio e neutralizzazione delle emissioni non riducibili

Climate Journey: qual è il percorso corretto per evitare rischio di greenwashing

Casi pratici di aziende nel settore pharma: esperienze di Chemo e di Farmaèc

Gli obiettivi

Gli esperti di Up2You, startup che aiuta le aziende a ridurre il proprio impatto ambientale e a compensare le emissioni di CO2, spiegano perché è importante muoversi per tempo e qual è il percorso corretto per evitare rischio di greenwashing (e di tree-washing).

Il target

Il webinar si rivolge ad aziende farmaceutiche e di medical devices, in particolare a Top Management e ai responsabili di funzioni ESG/CSR, Compliance, Produzione, Supply Chain, HR. È Aperto anche a società di servizi che operano nel settore healthcare (logistica, produzione conto terzi, packaging, società di consulenza, società IT) e a studi legali.

I docenti

L’evento formativo – moderato da Carlotta Vierchowod, Product Manager in Up2You – è tenuto da Alessandro Broglia e Daniele Bertucelli. Il primo ricopre la carica di Chief Sustainability Officer di Up2You nonché responsabile tecnico di tutti i progetti di carbon accounting e decarbonization roadmapping all’interno dell’azienda, con focus su clienti multinazionali e realtà industriali. Bertuccelli è Responsabile CSR di Farmaè, Group Farmaè Spa, primo gruppo online in Italia nel settore della salute, del benessere e della bellezza.