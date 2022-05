Sviluppo clinico di farmaci e dispositivi medici: una panoramica sull’innovazione

Lo sviluppo clinico è un termine tradizionalmente utilizzato per definire l’intero processo di immissione sul mercato di un nuovo farmaco o dispositivo medico. Comprende una fase preclinica a supporto dell’uso umano e una fase di sperimentazione clinica sui pazienti, nel rispetto della normativa vigente. Ma oggi, dopo 29 mesi contrassegnati da una pandemia letale, l’ecosistema sanitario mondiale si è trasformato completamente ed irreversibilmente. Nuove tecnologie hanno rivoluzionato lo sviluppo dei vaccini superando i limiti degli approcci tradizionali ( Cell ). La risposta dei governi di tutto il mondo alla pandemia, con iniziative delle autorità regolatorie atte ad accelerare le procedure di valutazione per test diagnostici, trattamenti e vaccini Covid-19, ha sbloccato opportunità senza precedenti nello sviluppo clinico. Allo stesso tempo, l’ondata di progresso tecnologico in risposta alla pandemia ha anche accelerato una convergenza nei processi di sviluppo di medicinali e tecnologie (si veda la figura sotto).

Le nuove road map per lo sviluppo clinico di farmaci e dispositivi medici

Ci stiamo avvicinando al punto in cui molti Paesi probabilmente dichiareranno una sorta di vittoria sul Covid classificando la malattia come “endemica”, ma il rischio è ancora molto alto (Nature). Vari elementi potrebbero invertire tutti i progressi degli ultimi mesi e far risalire i casi di Covid e i decessi, prolungando potenzialmente la pandemia nel suo terzo anno ed oltre. E’ necessario quindi confrontarsi con nuovi e dinamici mutamenti dei servizi sanitari, della domanda e della capacità, che richiedono soluzioni diverse da quelle adottate in passato.

“Questa rubrica si propone di mettere in evidenza le tendenze emergenti e le nuove roadmap per lo sviluppo clinico” commenta la Dr. Monica Tocchi, direttore medico e fondatrice della CRO Meditrial. “Con un approccio pragmatico e in collaborazione con esperti Italiani ed internazionali, parleremo di molteplici tematiche con l’obiettivo di fornire elementi di interesse non solo per i clinici e gli operatori del settore, ma anche per le associazioni di pazienti, le autorità governative, le società scientifiche, le organizzazioni no-profit e tutti gli altri attori coinvolti nella catena di valore del sistema salute”.

Evoluzione continua

I mutamenti dei bisogni di salute e delle aspettative della società, le innovazioni emergenti, nonché le evoluzioni del contesto normativo, trasformeranno il processo di sviluppo clinico nel prossimo futuro. Poiché il processo di sviluppo sia di nuove molecole che di dispositivi medici o diagnostici è molto articolato, complesso e costoso, è opportuno considerare le strategie disponibili per favorire l’efficacia, il miglior utilizzo delle risorse e il ritorno degli investimenti. In questo contesto, lo sviluppo clinico può essere considerato come un ciclo continuo; dopo le 5 fasi tipiche (mostrate in figura), il processo di sviluppo può riiniziare e completarsi in maniera più veloce, grazie alla la potenzialità di riposizionare farmaci o tecnologie esistenti per nuovi scopi terapeutici, oppure introdurre nuove formulazioni, espandere l’utilizzo con nuove indicazioni o creare nuove generazioni del prodotto, approccio tipico dei dispositivi medici che regolarmene sono soggetti a variazioni tecnologiche migliorative.