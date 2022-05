Terapie cellulari, il gruppo tedesco Evotec compra l’italiana Rigenerand per 23 milioni di euro

Il gruppo tedesco Evotec ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% del capitale della società italiana Rigenerand per 23 milioni di euro. Fondata nel 2009 come spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con sede a Medolla, in provincia di Modena, a pochi chilometri dal campus Levi-Montalcini di Evotec a Verona, Rigenerand è diventata pioniera nel campo della produzione di terapie cellulari sotto GMP (buone pratiche di fabbricazione).

La fabbrica di cellule

Rigenerand porta avanti una produzione all’avanguardia attraverso i laboratori di ricerca e sviluppo e controllo qualità e il sito di produzione, definito “fabbrica di cellule”, che comprende una serie di camere bianche completamente attrezzate per la produzione di terapie cellulari complesse. Un sito che si espande per 1.200 metri quadrati di superficie manifatturiera ad alta tecnologia, con possibilità di una futura espansione. Con l’acquisizione Evotec espande la piattaforma di terapia cellulare EVOcells aggiungendo un sito di produzione certificato GMP di alta qualità.

Terapie cellulari innovative

“Le terapie cellulari sono un’entusiasmante modalità terapeutica emergente – ha dichiarato Werner Lanthaler, amministratore delegato di Evotec – con un’ampia applicabilità in molte indicazioni. Nata dalla nostra piattaforma leader iPSC, la piattaforma EVOcells di Evotec consente la fornitura di terapie cellulari innovative dall’inizio al paziente. L’acquisizione di Rigenerand aggiunge capacità di produzione ed esperienza alla piattaforma EVOcells. Le nostre conversazioni con i nostri partner, così come le nostre osservazioni di settore, hanno chiarito che l’espansione orizzontale e la rapida iterazione allo scale-up sono fondamentali nello spazio della terapia cellulare”.

Il campo delle terapie cellulari si sta espandendo rapidamente con nuovi prodotti e nuove tecnologie che richiedono competenze di ricerca e sviluppo, flessibilità nella produzione ed esperienza nello sviluppo farmaceutico, come ha sottolineato Massimo Dominici, fondatore e cso di Rigenerand, professore di Oncologia all’Università di Modena e Reggio Emilia. “La piattaforma EVOcells di Evotec e le tecnologie e la capacità di Rigenerand di trasformare le cellule in prodotti terapeutici combinando una vocazione di ricerca e sviluppo e capacità produttive – ha continuato Dominici – sono una combinazione unica di sinergie tecnologiche e logistiche che avranno un impatto molto rilevante nel campo della terapia cellulare con un cGMP Centro tecnologico per la produzione di terapie cellulari su scala europea”.

Aiutare il sistema immunitario a combattere il cancro

La terapia cellulare è una modalità terapeutica recente e innovativa che ha il potenziale per fornire effetti terapeutici senza precedenti. Le terapie cellulari possono essere utilizzate come strategia rigenerativa, sostituendo le cellule disfunzionali di un paziente o sono utilizzate come immunoterapia adottiva per aiutare il sistema immunitario a combattere il cancro. Le fonti per la terapia cellulare sono rappresentate dal materiale del paziente, da un donatore sano o dalle cellule staminali. L’avvento delle cellule staminali pluripotenti indotte (“cellule iPS” o “iPSC”) che possono essere generate direttamente dalle cellule somatiche ha reso la fonte quasi illimitata di materiale di qualità per queste terapie.