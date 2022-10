Terapie geniche, Pfizer investe 10 milioni di euro nella piattaforma che scopre i capsidi Aav

Pfizer investe nella terapia generica e nelle malattie neurologiche rare. Con un pagamento di 10 milioni di dollari ha acquisito l’opzione per la licenza di un nuovo capside generato dalla piattaforma Tracer di Voyager Therapeutics, una società di terapia genica e neuroscienze che sviluppa trattamenti basati su capsidi di virus adeno-associati (Aav) di ultima generazione. L’obiettivo è sviluppare un potenziale programma di terapia genica contro il bersaglio di una malattia neurologica rara non divulgata.

La piattaforma di Voyager

La piattaforma di scoperta del capside Tracer (Tropism redirection of Aav by Cell-type-specific expression of Rna) di Voyager è una piattaforma di screening basata sull’Rna che consente la rapida scoperta dei capsidi Aav con una solida penetrazione della barriera ematoencefalica e il potenziamento del tropismo del sistema nervoso centrale in più specie, compresi i primati non umani (Nhp). I capsidi generati da Tracer hanno dimostrato un’espressione genica superiore e diffusa nel Snc rispetto ai capsidi Aav convenzionali, nonché la trasduzione specifica di cellule e tessuti, comprese le aree del cervello che erano tradizionalmente difficili da raggiungere.

Sviluppi nella terapia genica

“La decisione di Pfizer di esercitare questa opzione riflette i significativi progressi della ricerca compiuti dai nostri team scientifici – ha affermato Alfred Sandrock, amministratore delegato di Voyager – e convalida ulteriormente il potenziale della nostra piattaforma Tracer per consentire la terapia genica per le malattie neurologiche. Le collaborazioni, come questa partnership con Pfizer, sono un pilastro della nostra strategia per sfruttare i nostri capsidi di ultima generazione sia per consentire ai nostri partner i programmi di terapia genica sia per far avanzare la pipeline interna di Voyager di candidati altamente differenziati per il morbo di Parkinson Gba1, Sod1 sla e altre malattie neurologiche.

L’accordo

Voyager ha già ricevuto un pagamento anticipato di 30 milioni di dollari e ha diritto a ricevere un pagamento di esercizio dell’opzione di 10 milioni di dollari. Voyager è idonea a ricevere potenziali pagamenti futuri per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo, regolamentazione e commercializzazione, fino a 115 milioni di dollari, traguardi di vendita fino a 175 milioni di dollari e royalties.

Nuove opzioni terapeutiche in neurologia

“Siamo lieti dei progressi compiuti fino ad oggi nella nostra collaborazione con Voyager e continuiamo a essere colpiti dal potenziale della sua piattaforma Tracer – ha affermato Seng H. Cheng, vicepresidente senior e chief scientific officer delle Malattie rare di Pfizer – per aiutare ad abilitare le terapie geniche Aav di prossima generazione. Siamo entusiasti di andare avanti con la nostra continua valutazione di questo capside e del ruolo che potrebbe svolgere nel guidare nuove opzioni terapeutiche per i pazienti che vivono con alcune malattie neurologiche rare”.