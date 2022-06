Teva premia le iniziative di solidarietà con il programma Humanizing Health Awards

Teva premia gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro che presentano iniziative di solidarietà e umanizzazione delle cure in ambito sanitario con il programma Humanizing Health Awards 2022. Sono aperte le candidature per le associazioni no profit seguendo le indicazioni pubblicate sul sito internet.

Il programma Humanizing Health Awards

Il programma Humanizing Health Awards coinvolge numerosi Paesi, tra i quali l’Italia, e si inserisce all’interno della strategia ambientale, sociale e di governance (Esg) di Teva Italia. L’obiettivo è di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso il sostegno delle comunità locali. “La mission di Teva è da sempre quella di aiutare le persone in tutto il mondo a sentirsi meglio – ha spiegato Hubert Puech d’Alissac, ad di Teva Italia – non soltanto con la produzione e distribuzione di farmaci sostenibili e di alta qualità, ma anche con il sostegno ad iniziative di solidarietà. Nelle precedenti edizioni degli Humanizing Health Awards, Teva Italia ha premiato otto progetti di umanizzazione delle cure: grazie alla nostra donazione, le associazioni vincitrici hanno potuto avviare nuove attività dedicate ai pazienti e alle loro famiglie”.

Un premio per le no profit

Giunto alla terza edizione, il programma premierà quattro iniziative no profit volte a supportare le comunità. L’umanizzazione delle cure è un tema sempre più rilevante che vede il paziente al centro di un approccio multidisciplinare dove il percorso diagnostico, clinico e terapeutico si completa con interventi di natura piscologica, relazionale ed emozionale. L’esperienza vissuta dal paziente durante il percorso di cura può essere difficile e destabilizzante. Oltre a dover affrontare i tanti problemi legati alla malattia, dipendere da altre persone per la propria salute può far sentire il paziente impotente e generare un impatto emotivo negativo. Teva Italia invita gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro a candidare i progetti rivolti ai pazienti e/o ai loro caregiver non retribuiti, capaci di umanizzare la salute e migliorare i percorsi di cura in caso di malattie croniche, malattie gravi o malattie potenzialmente rischiose per la vita.

La commissione

A votare i progetti candidati, così come nelle edizioni precedenti, saranno i dipendenti di Teva in Italia. “In Teva tutti partecipiamo alla fase di selezione – ha spiegato Rossana Cantù, responsabile delle Risorse umane di Teva Italia -. Ogni dipendente può leggere le presentazioni dei programmi e offrire il proprio contributo votando l’iniziativa che ritiene essere più meritevole. Aiutare le persone a sentirsi meglio fa parte del nostro Dna ed è per questo che consideriamo prezioso l’impegno di tutti nella premiazione dei migliori progetti di umanizzazione delle cure”. I quattro progetti vincitori riceveranno una donazione che sarà consegnata agli enti/istituzioni partecipanti, per aiutarli nello lo sviluppo del progetto.