Un video sul web per informare il pubblico sui rischi della sepsi

Informarsi e informare sulla sepsi può salvare le vite. Alzare il livello di attenzione sulle infezioni gravi del sangue è proprio lo scopo di un video che in queste settimane fa il giro del web. Il volto, le parole e la competenza sul tema sono di Pierluigi Spada, specialista in chirurgia d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma e noto divulgatore scientifico. “Occorre far comprendere alla popolazione – dice Spada, che ha anche partecipato allo screenplay del video ­– quanto sia importante una corretta informazione riguardo la sepsi che possiamo definire una vera pandemia negletta”.

Le azioni da compiere

Cosa possono fare le persone? Spada va dritto al punto. “Ciascuno di noi può indicare precocemente il sospetto clinico di questa gravissima complicanza di una qualsiasi infezione. L’alleanza tra mondo sanitario e popolazione è fondamentale in termini di prevenzione e gestione tempestiva di un quadro clinico estremamente costoso in termini di quantità/qualità di vita e risorse economiche. Campagne di sensibilizzazione semplici e ingaggianti mirate a formare trasversalmente tutta la popolazione e a sollecitare momenti di riflessione in ambito di gestione della salute pubblica, rappresentano la chiave narrativa che le istituzioni dovrebbero adottare per condurre una corretta ed efficace campagna di informazione”. Infatti il video in questione, presentato in occasione del World Sepsis Day 2022, è ospitato anche sui canali social di importanti istituzioni sanitarie (ad esempio quelli degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri-Ifo di Roma).

Gli autori e la diffusione

La regia del cortometraggio è di Alessandro Di Gregorio (sceneggiatore e documentarista, vincitore del David di Donatello 2019 per il miglior corto) mentre le animazioni sono di Francesco Fotia. Il video è stato prodotto da FB & Associati ed è parte di un progetto di awareness sul tema sepsi che è stato supportato in maniera non condizionata da Becton Dickinson, da sempre impegnata in tema di sicurezza del paziente. Con tale campagna BD aggiunge un tassello fondamentale al suo impegno nella patient safety, proprio in un campo, quello della sepsi, che ha un impatto fortissimo sull’epidemiologia e sui sistemi sanitari.

I numeri della sepsi

La sepsi è un’infezione del sangue grave che determina un’alta mortalità (fino al 40% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva) e a cui si riconducono oltre 150 mila morti ogni anno in Europa e 11 milioni in tutto il mondo. Sono determinate da una risposta anomala all’infezione da parte del sistema immunitario che invece di reagire contro i patogeni invasori, attacca l’organismo stesso. Da letteratura scientifica risulta che uccidano quattro volte più del tumore del colon, cinque volte più dell’ictus e dieci volte più dell’infarto cardiaco.