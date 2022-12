Una nuova arma contro il rischio cardiovascolare residuo

A volte le terapie per cuore e vasi non bastano: resta un rischio cardiovascolare residuo di sviluppare infarto o ictus nonostante il paziente sia sottoposto alle cure raccomandate. Per ridurre tale rischio è necessario tornare a lavorare sui classici fattori che lo determinano (in particolare in prevenzione secondaria) puntando anche su quelli residui. Al riguardo è attualmente in fase di approvazione presso Aifa, un nuovo farmaco, un EPA purificato, che negli studi clinici ha determinato un notevole abbattimento degli eventi cardiovascolari.

Troppi decessi, bisogna fare di più

In Italia, le patologie cardiovascolari costituiscono la prima causa di morte, responsabili del 44% di tutti i decessi, come spiega Claudio Bilato, che dirige l’Unità cardiologica degli Ospedali Ovest Vicentino. Altri numeri li fornisce Furio Colivicchi, presidente dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco): “Registriamo ogni anno 150 mila infarti miocardici in Italia, il 10% non può essere salvato, muore dopo i primi giorni di decorso clinico. Gli altri 135 mila hanno una malattia aterosclerotica in atto; vediamo che il 40% ha il diabete e l’8% presenta insufficienza renale e varie comorbidità”.

I trigliceridi come fattore di rischio aggiuntivo

Spiega Giuseppe Ambrosio, direttore di Cardiologia all’Università di Perugia. “Come i valori elevati di colesterolo, i trigliceridi trasportati da lipoproteine danneggiano le arterie e contribuiscono a indurre una risposta infiammatoria nelle pareti. Le placche aterosclerotiche restringono i vasi riducendo l’apporto di sangue e l’infiammazione rende le placche meno stabili, più a rischio di eventi cardiovascolare. Un rischio aggiuntivo direttamente riconducibile ai trigliceridi, in particolare per le donne e i diabetici”.

L’alfabeto della prevenzione

Il presidente dell’Anmco Colivicchi schematizza così la strategia da seguire e consigliare ai pazienti: “Seguiamo le lettere dell’alfabeto. La A sta per farmaci antiaggreganti per ridurre il rischio di trombosi. B, beta-bloccante: prescritto in quasi tutti i pazienti perché serve a controllare la pressione arteriosa e a ridurre il rischio di morte improvvisa. C, colesterolo di cui dobbiamo occuparci in maniera molto attenta con farmaci come le statine, ezetimibe e monoclonali. D, Don’t smoke, bisogna smettere di fumare. Ciò perché se i pazienti ricoverati a causa dell’evento riprendono l’abitudine, i decessi sono quattro volte superiori rispetto a chi smette. Se riusciamo a portare a termine queste azioni, anche curando bene il diabete, abbiamo quasi in controllo la situazione, ma non del tutto, purtroppo. Resta il problema dei trigliceridi. Tutti i tentativi fatti erano andati a vuoto, non si otteneva un miglioramento dell’aspettativa di vita dei pazienti. Ora le cose sono diverse”.

Studi clinici a supporto della nuova strategia

“La novità è un nuovo farmaco, attualmente in fase di approvazione, che può portare un importante contributo per abbattere le recidive cardiovascolari, unitamente a tutte le strategie di prevenzione consolidate e dimostrate”, continua Colivicchi. Si tratta di un estere altamente purificato dell’acido eicosapentaenoico (EPA). “Finalmente oggi abbiamo un prodotto che si dimostra straordinariamente efficace nei pazienti con ipertrigliceridemia, sopra i 150 mg/dL”. Lo attesta lo studio REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl – Intervention Trial) che mostra un sostanziale miglioramento della prognosi dei pazienti a rischio CV molto elevato. Un dato confermato dall’indagine giapponese RESPECT-EPA, con dosi più basse, presentato all’American Heart Association.

Il fattore T e la mission dell’azienda

Il farmaco sarà reso disponibile da Amarin, azienda farmaceutica in rapida espansione in Europa, totalmente focalizzata sulla cura dei disturbi cardiovascolari, presente in Italia dal 2021 con venti dipendenti, con l’obiettivo da arrivare a cento nel prossimo futuro. Spiega Luca Ruffini, General Manager della filiale italiana: “Per dieci anni abbiamo investito per portare a termine lo studio clinico REDUCE-IT. La mission è agire sul rischio cardiovascolare residuo, affinché le malattie cardiovascolari cessino di rappresentare la prima causa di morte nel mondo, in Europa e in Italia. Non dimentichiamo ogni due minuti un cittadino perde la vita per un infarto o un ictus”.