Ups Healthcare completa l’acquisizione di Bomi Group

Ups annuncia di aver completato l’acquisizione di Bomi Group, multinazionale specializzata nella logistica healthcare, già comunicata lo scorso agosto. L’accordo permetterà alla Business unit Ups Healthcare di aggiungere strutture a temperatura controllata in 14 Paesi e circa tremila dipendenti qualificati al team in Europa e America Latina. In totale i clienti avranno accesso a 216 strutture, per un totale di 1,6 milioni di metri quadrati, per la distribuzione di prodotti sanitari conformi alle cGmp e alle Gdp in 37 Paesi e territori.

L’accordo

L’azienda prenderà il nome di Bomi Group e l’amministratore delegato Marco Ruini entrerà a far parte del team dirigenziale di Ups Healthcare. “Insieme a Marco Ruini e al team di Bomi – ha detto Kate Gutmann, vicepresidente esecutivo e presidente di Ups International, Healthcare and supply chain solutions – Ups Healthcare offrirà soluzioni ancora più sofisticate e integrate a livello globale ai nostri clienti in tutta Europa e in America Latina. Il nostro team, i nostri veicoli e le nostre strutture avanzate ci permetteranno di espandere la nostra rete paneuropea della catena del freddo e di offrire ai nostri clienti soluzioni logistiche sanitarie di nuova generazione”.

Nuovi servizi in Europa e America Latina

Sarà avviato un piano di transizione dettagliato, con l’obiettivo di supportare la crescita del business e di migliorare la capacità di mantenimento della catena del freddo nei principali gateway Europei e latino-Americani. “Con le capacità che Bomi Group apporta alla nostra rete – ha dichiarato Wes Wheeler, presidente di Ups Healthcare – siamo fiduciosi che questa acquisizione porterà nuovi servizi e sinergie significative in Europa e in America Latina. Con l’avvio del nostro piano di transizione, siamo pronti a mettere in atto questi servizi sincronizzati”.