Viatris e FAI insieme per favorire l’accesso alla cultura per tutti

L’accesso è al centro della mission di Viatris, azienda farmaceutica globale impegnata a consentire alle persone nel mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase. L’azienda mira, infatti, a offrire ai pazienti l’accesso a farmaci affidabili di alta qualità quando e dove ne hanno bisogno, a prescindere dal luogo o dal contesto in cui vivono. Nel 2022 Viatris, guidata dal proprio impegno nella sostenibilità e dalla consapevolezza che la salute e il benessere dipendono non solo dall’accesso ai farmaci e alle cure ma anche da molti altri aspetti, come la possibilità di godere del diritto umano all’inclusione sociale e al senso di appartenenza, va oltre l’ambito della salute sostenendo un progetto che intende facilitare l’accesso alla cultura per tutti.

Da quest’anno Viatris è, infatti, al fianco del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS – per promuovere una maggiore inclusività e accessibilità culturale, sostenendo il rilancio del progetto “Bene FAI per tutti”, avviato nel 2016. L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere accessibili anche ai visitatori con disabilità intellettiva e ai loro caregiver alcuni dei Beni tutelati dalla Fondazione presenti in tutta la Penisola. Per consentire di vivere pienamente e senza difficoltà tali luoghi, sono stati realizzati strumenti comunicativi appositi, come le guide in linguaggio semplificato dedicate alle visite. Queste sono scaricabili al sito dedicato www.benefaipertutti.it. Sono undici i Beni FAI inclusi nel progetto e tra questi figurano Villa Necchi Campiglio (Milano), Parco Villa Gregoriana (Tivoli), Casa Noha (Matera). Fabio Torriglia (nella foto in alto), Country Manager di Viatris in Italia, e Davide Usai (foto al centro), Direttore Generale del FAI, raccontano le finalità del progetto e della collaborazione intrapresa.

Dottor Torriglia, cosa significa per Viatris sostenibilità?

Si tratta di un tema centrale. Ci impegniamo a promuovere attività sostenibili e responsabili, nella consapevolezza che le nostre azioni hanno un impatto sui nostri interlocutori, sull’ambiente e sulle comunità in cui operiamo. Il nostro impegno si basa sulla ferma convinzione che le aziende possano davvero fare la differenza. Vogliamo dare il nostro contributo nel rispondere ad alcune delle sfide più urgenti all’interno della società con l’obiettivo di realizzare un cambiamento positivo e duraturo. Siamo focalizzati in particolare sulle aree dell’accesso ai farmaci e della salute globale, la salute dei nostri collaboratori, la responsabilità ambientale e l’impegno per la comunità, e i progressi che facciamo in queste aree sono sostenuti dal nostro lavoro per assicurare una fornitura affidabile di farmaci di alta qualità e una condotta etica del business.

Quale è il valore della collaborazione tra Viatris e FAI nel progetto “Bene FAI per tutti”?

Uno dei pillar alla base della nostra mission, oltre ad accesso e leadership, è proprio la partnership: riteniamo che sia fondamentale collaborare con enti autorevoli e competenti, con cui unire le forze per raggiungere risultati ancora migliori. Siamo quindi onorati di poter collaborare con FAI e sostenere il progetto “Bene FAI per tutti” perché, grazie a questa iniziativa, alcuni Beni FAI oggi sono accessibili anche alle persone affette da disabilità intellettiva, facilitando l’accesso alla cultura per loro e le loro famiglie. È un esempio concreto di promozione dell’inclusione, che è un tema molto caro alla nostra azienda nonché fondamentale per lo sviluppo della società. Come indicato nel nostro “Report di Sostenibilità 2021”, l’area “diversity, equity e inclusion”, insieme all’accesso per il paziente e all’ambiente, rappresenta una delle aree in cui ci siamo dati come azienda obiettivi iniziali, che sono pluriennali, concreti e misurabili. Crediamo inoltre che le aziende possano ricoprire un ruolo di primo piano nel contribuire a educare le nuove generazioni trasmettendo l’importanza dell’arte, della cultura e della storia, e assicurando a tutti, indistintamente, momenti di gioia e apprendimento. Speriamo e confidiamo che questo progetto possa aiutare a dare un positivo contributo alla diffusione di questi valori.