Viatris protagonista in uno scenario che evolve

A due anni dalla sua nascita, frutto dell’unione di Mylan e Upjohn avvenuta a novembre 2020, Viatris, azienda farmaceutica globale, sta lavorando per consolidare la propria presenza in Italia e ricoprire sempre più un ruolo da protagonista nello scenario sanitario italiano. Fabio Torriglia, Country Manager dell’azienda nel nostro Paese, fa un bilancio dei primi due anni.

Come riassumerebbe questi primi due anni di Viatris?

Una sfida entusiasmante. Il primo anno è stato ovviamente dedicato alla creazione dell’azienda, a definire un assetto che ci permettesse di ampliare l’accesso e servire i pazienti, cogliendo allo stesso tempo le opportunità del mercato, e a presentare la nuova realtà ai nostri interlocutori. Nel 2022 è invece iniziato il percorso di consolidamento della presenza di Viatris in Italia, di rafforzamento del nostro ruolo. Guardando ai dati Iqvia di dicembre 2021, Viatris si conferma la prima azienda farmaceutica nel mercato retail a valore e a volumi. Quello che ci ha sempre guidato in tutte le scelte che abbiamo compiuto in questi mesi è la nostra mission: consentire alle persone nel mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase. Abbiamo operato per ampliare l’accesso a farmaci di qualità per i pazienti, sempre e ovunque, nella convinzione che la salute sia un diritto inalienabile di tutte le persone.

Qual è l’obiettivo di Viatris in questi mesi e nel prossimo futuro?

Vogliamo essere protagonisti sempre più rilevanti nello scenario della sanità italiana ed essere un partner per i nostri interlocutori nel gestire i cambiamenti in corso. È innegabile che, complice anche il Covid, vi siano molti processi in atto che stanno modificando profondamente la sanità nel nostro Paese e altri ancora che devono essere implementati per rendere il sistema sanitario efficiente e pronto ad affrontare le sfide future. La nostra azienda, sin dalla sua nascita, ha sempre dichiarato di guardare alla sanità non così come è, ma come dovrebbe essere. Forti di questo approccio vogliamo metterci a disposizione delle istituzioni e di tutti gli interlocutori per affrontare insieme questo percorso verso una maggiore innovazione e sostenibilità del sistema sanitario. Allo stesso tempo dobbiamo anche assicurarci che tutti i pazienti possano accedere a questa nuova sanità in via di definizione per non lasciare nessuno indietro.

Ha in mente qualche area nello specifico?

Penso alla digitalizzazione della sanità: parliamo di telemedicina, di visite virtuali, ormai molte attività legate alla sanità avvengono online. Questi cambiamenti permettono una maggiore efficienza, immediatezza, rapidità e sono molto apprezzati dai più giovani, o da chi ha confidenza con la tecnologia, che ne auspicano anzi un’intensificazione.

Per quanto riguarda i più anziani, che non sono nativi digitali e che magari hanno poca confidenza con la tecnologia?

Non possiamo escludere nessuno da questo progresso, perché stiamo parlando di un tema fondamentale come la salute. La nostra azienda, sia a livello corporate sia attraverso le tre Business Unit che la costituiscono a livello commerciale in Italia, sta facendo delle riflessioni in questa direzione, lavorando insieme a partner per comprendere come si possa rispondere al bisogno e andare verso una sanità del futuro che sia davvero quella che vogliamo, sempre più inclusiva e accessibile.

Le aziende si muovono nella direzione della sostenibilità: qual è l’approccio di Viatris in questo ambito?

Non mi stanco mai di ribadire quanto la sostenibilità sia alla base del nostro impegno in Italia e nel mondo. Il documento che sintetizza i nostri obiettivi, le aree di focus, il nostro impegno e le iniziative già implementate è il nostro Report di Sostenibilità, pubblicato nel primo semestre del 2022 e consultabile sul nostro sito. Riteniamo che le aziende possano dare un contributo importante, agendo da facilitatori per individuare possibili soluzioni ad alcune delle sfide più urgenti che la nostra società deve affrontare. Ci siamo dati degli obiettivi iniziali che vogliamo raggiungere partendo da tre aree che sono per noi centrali: accesso, ambiente, e l’area diversity, equity e inclusion. Importanti iniziative sono già in corso e stiamo facendo progressi, e continueremo certamente su questa strada.

In Italia quali sono i progetti nell’ambito della sostenibilità?

La collaborazione è un elemento chiave. Stiamo procedendo lungo la strada delineata lo scorso anno, dando continuità ad alcune attività già avviate e lanciandone di nuove, collaborando con partner di valore ed esperti. Continua la collaborazione con l’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile: anche nell’edizione 2022 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, abbiamo supportato la giornata dedicata all’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 dell’Onu, focalizzato su salute e benessere, particolarmente in linea con la nostra mission. Il focus di quest’anno è stato il benessere mentale dei più giovani, che è stato messo a dura prova da un periodo difficile. La salute mentale è un’area che ci sta molto a cuore e sulla quale ci siamo impegnati con progetti specifici per favorire una maggiore consapevolezza.

Continuiamo, inoltre, a sostenere le attività della Fondazione Francesca Rava-N.P.H. Italia Onlus: anche quest’anno a novembre aderiamo a “In Farmacia per i Bambini”, per sensibilizzare i cittadini sui diritti dei bambini e promuovere la raccolta di farmaci e prodotti babycare a favore dell’infanzia in povertà sanitaria. Abbiamo voluto poi ampliare il significato della parola accesso andando oltre la salute e impegnandoci per favorire l’accesso alla cultura per tutti. Per questo siamo al fianco del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) ETS a sostegno del rilancio del progetto “Bene FAI per tutti”. L’obiettivo è rendere accessibili anche ai visitatori con disabilità intellettiva e ai loro caregiver alcuni dei beni della Fondazione presenti in tutta la Penisola, consentendo loro di vivere pienamente senza difficoltà questi luoghi, attraverso l’utilizzo di strumenti comunicativi appositi, come le guide in linguaggio semplificato dedicate alle visite. Questi progetti, che sono solo alcuni di quelli che stiamo portando avanti in questi mesi, sono la dimostrazione che insieme possiamo fare la differenza e avere un impatto concreto.

Come state lavorando internamente sui temi della sostenibilità, coinvolgendo i dipendenti?

I dipendenti hanno un ruolo centrale nel dare voce alla nostra mission e ai nostri valori, incluso l’impegno nella sostenibilità, perciò sono certamente coinvolti. Stiamo continuando il percorso di formazione cominciato lo scorso anno, con una particolare attenzione ai temi ambientali. Se da un lato stiamo collaborando con un’Università per la realizzazione di pillole formative che ci aiutino a comprendere i concetti che sentiamo e leggiamo sempre più di frequente sui media, dall’altro vogliamo coinvolgere i collaboratori in prima persona, chiedendo loro un impegno concreto nel migliorare le loro abitudini. Vogliamo riflettere insieme sull’impatto che noi, come singoli e come collettività, possiamo avere.