Viatris pubblica gli obiettivi pluriennali per la tutela dell’ambiente e della salute globale nel Report di sostenibilità

Viatris mette nero su bianco i risultati e i progressi realizzati sul tema della responsabilità sociale e ambientale all’interno del Rapporto di sostenibilità 2021. Un documento per fare il punto di tutte le iniziative portate avanti in aree chiave come l’accesso e la salute globale, la salute dei propri collaboratori, la responsabilità ambientale, l’impegno per la comunità. Rientrano in questo ambito anche le attività realizzate durante la pandemia di Covid-19 per sostenere i dipendenti e le loro famiglie e per assicurare una costante fornitura di farmaci.

Il Rapporto di sostenibilità

Il Rapporto di sostenibilità sottolinea l’impegno di Viatris nel raggiungere gli obiettivi pluriennali riguardanti tre aree principali: accessibilità, ambiente e diversità, equità e inclusione. Tra questi c’è anche garantire l’accesso, tra il 2022 e la fine del 2025, alle terapie antiretrovirali (Arv) equivalenti a circa 30 milioni di pazienti, compresi quasi due milioni di bambini affetti da Hiv/Ais; la sensibilizzazione di 100 milioni di persone attraverso l’educazione e la formazione degli operatori sanitari in merito alla prevenzione, alla diagnosi e alle opzioni di trattamento delle malattie cardiovascolari, del diabete, del cancro e di altre importanti patologie croniche, al fine di migliorare i risultati di cura, attraverso la Ncd (Non communicable diseases) Academy entro la fine del 2025.

La salvaguardia dell’ambiente

Per quanto riguarda la tematica ambientale, Viatris si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra (Ghg) Scope 1 e 2 del 42% e Scope 3 del 25% entro il 2030, soprattutto nell’acquisto di beni e servizi, beni di investimento, combustibili e soluzioni energetiche alternative, attività di logistica e distribuzione upstream. Per la diversità e inclusione, sono stati fissati obiettivi per attrarre, sviluppare e sostenere talenti provenienti da diversi background, creando così un ambiente più inclusivo.

Creare le best practice

“Crediamo che le aziende possano costituire una forza positiva – ha commentato Michael Goettler, ceo di Viatris -. I nostri colleghi in tutto il mondo si impegnano a fare la differenza e, nel corso del primo anno di Viatris, abbiamo dimostrato le nostre potenzialità che risiedono nella collaborazione, nella focalizzazione e nella resilienza. Siamo orgogliosi delle solide fondamenta che abbiamo costruito, dei progressi compiuti e del nostro impegno per agire in modo responsabile e garantire un accesso sostenibile alle terapie per i pazienti di tutto il mondo, indipendentemente dal luogo o dal contesto, costruendo al contempo un’azienda più semplice, più forte e focalizzata”.

Le iniziative 2021

Tra le iniziative più rilevanti del 2021, riportate nel Report di sostenibilità, ci sono l’utilizzo di un prodotto Viatris da circa il 40% degli adulti e più del 60% dei bambini in trattamento per l’Hiv; la vendita di 80 miliardi di dosi in più di 165 Paesi e territori, raggiungendo circa il 90% dei Paesi a basso e medio reddito con circa 7,7 miliardi di dosi; lo sviluppo di un programma formale per la costituzione di un percorso di diversità e inclusione, partendo dallo studio dell’attuale struttura dell’organizzazione, supportando la rappresentatività e migliorando l’esperienza generale dei dipendenti. Inoltre, Viatris ha sottoscritto gli impegni del ceo Walter Mandate e del Women’s Empowerment principles delle Nazioni Unite.

Promuovere l’approccio sostenibile

“Il nostro impegno per l’accesso, la salute globale, la tutela dell’ambiente e delle comunità in cui operiamo rappresenta un importante elemento della nostra mission aziendale – ha dichiarato Fabio Torriglia, Country manager di Viatris in Italia -. Promuoviamo, anche internamente, con i nostri collaboratori, un approccio sostenibile e responsabile che ci vede tutti impegnati nel raggiungere l’obiettivo di consentire alle persone di vivere una vita più sana in ogni sua fase”. Viatris si impegna a redigere un resoconto annuale di trasparenza sui temi ambientali, sociali e di governance, lavorando con costanza per migliorare ulteriormente i propri processi finanziari di rendicontazione.