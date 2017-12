Consegnati gli spazi in area Expo, Human Technopole si insedia

Palazzo Italia è pronto a ricevere i primi ricercatori. Entro la fine del 2018 la struttura sarà completamente rifunzionalizzata e nel 2024 l'intero parco della scienza sarà a regime

Human Technopole si insedia in area Expo. La notizia è ufficiale. La nuova infrastruttura di ricerca multidisciplinare focalizzata sulle scienze della vita, ha ricevuto oggi i suoi primi spazi di Palazzo Italia da Arexpo, società proprietaria dell’area dove si è svolta Expo Milano 2015.

Tutto secondo i tempi

Come già scritto sul numero di dicembre-gennaio, tutto è stato fatto entro i tempi. Saranno circa 2500 i metri quadri destinati a laboratori di ricerca. Senza contare gli uffici amministrativi posti al mezzanino, al primo e al quarto piano della struttura. A inizio del 2018 è previsto l’ingresso in questi spazi del primo nucleo di staff tecnico, scientifico e amministrativo. Entro la fine del prossimo anno la completa rifunzionalizzazione e consegna dell’intero edificio. Al conferimento degli spazi hanno partecipato rappresentanti di Human Technopole, dell’Istituto italiano di tecnologia e di Arexpo. Stefano Paleari, presidente del Comitato di coordinamento del progetto Human Technopole è soddisfatto. “La consegna degli spazi in Palazzo Italia è un importante risultato, un punto di non ritorno. Come Comitato ci siamo insediati a fine novembre dello scorso anno con 24 mesi a disposizione per lo start up. Quando arriverà l’ok del Governo sullo statuto potrà nascere la Fondazione a cui passeremo il testimone”.

Il parco della scienza, del sapere e dell’innovazione sarà attivo entro il 2024

Paleani è certo che “Human Technopole sarà completamente operativo entro il 2024 e vi lavoreranno 1500 persone”. Per Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Arexpo, la sua società “ha rispettato i tempi consegnando come previsto gli spazi entro Natale. Anche le tempistiche stabilite per il 2018 saranno pienamente rispettate”. Alla consegna erano presenti anche rappresentanti del Comitato di coordinamento, della Struttura di progetto e il primo nucleo di staff scientifico e amministrativo di Human Technopole.

I laboratori

A regime Human Technopole occuperà circa 30 mila metri quadri in prossimità dell’Albero della vita. Includerà, oltre a Palazzo Italia, altri due edifici esistenti, Unità di Servizio 6 e Cardo Nord-Ovest. E due di nuova costruzione che ospiteranno complessivamente sette centri di ricerca e quattro strutture scientifiche di supporto. Il centro raggiungerà i propri obiettivi di ricerca grazie ad un approccio interdisciplinare. L’approccio multidisciplinare coinvolgerà diversi ambiti. Dalla genomica alla ricerca di base e traslazionale. Dall’analisi dei big data all’introduzione di nuovi metodi analitici. Ma anche dalla nutrizione alla ricerca di nuove tecnologie sostenibili in agricoltura. Dallo sviluppo di dispositivi medici e test diagnostici innovativi. Fino al trattamento dei dati socio-economici per fornire soluzioni analitiche innovative per i responsabili decisionali di politiche pubbliche.