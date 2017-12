Farmaci orfani per malattie rare, i numeri forniti dall’Ema

L'Agenzia europea dei medicinali ha pubblicato un documento che contiene le cifre relative alle patologie che colpiscono meno di 5 persone su 10 mila, alle terapie designate per il loro trattamento e a quelle già autorizzate per l'immissione in commercio - INFOGRAFICA

A che punto siamo in Europa con i farmaci orfani per malattie rare? Una nuova pubblicazione di Ema, intitolata “Orphan medicines in the EU – leaving no-one behind” (Farmaci orfani nell’Ue – Non lasciare nessuno indietro) ha ricapitolato la situazione. Nel documento dell’Agenzia europea dei medicinali ci sono:

i numeri relativi alle patologie che colpiscono meno di cinque persone su diecimila

il numero dei medicinali con la designazione di farmaci orfani per malattie rare

l’ammontare dei farmaci con questa designazione già approvati

i criteri per la designazione di farmaco orfano

le agevolazioni previste per le aziende che sviluppano terapie contro le malattie rare

Farmaci orfani per malattie rare: la situazione in Europa

In base ai dati dell’Agenzia europea del farmaco, sono oltre seimila le patologie rare in Europa. E si stima che ci siano circa 30 milioni di persone nei Paesi dell’Unione europea che soffrono di una di queste seimila malattie. Come è noto, non è semplice curare questi pazienti perché le terapie a disposizione sono pochissime o talvolta inesistenti. Quando si parla di unmet medical need, ovvero di bisogni medici non sanitari, quello delle terapie per le patologie rare è di sicuro uno dei principali.

Il programma dell’Unione europea per la designazione di farmaci orfani per malattie rare

Per tentare di far fronte a questo problema, l’Unione europea ha lanciato dal 2000 un programma di designazione di farmaci orfani per malattie rare. L’obiettivo è stimolare le aziende farmaceutiche a fare ricerca e sviluppo in questo campo e a produrre medicinali ad hoc. Per incentivare i produttori, l’Ue ha messo a punto alcune agevolazioni tra cui la consulenza scientifica sui protocolli di studio da parte di esperti Ema, la riduzione di diverse commissioni e fee e l’accesso a grant direttamente messi a disposizione dall’Unione europea. In più, i farmaci orfani per malattie rare che oltre alla designazione ottengono anche l’accesso al mercato godono di una protezione di mercato di dieci anni.

I numeri forniti dall’Ue

Al momento sono più di 1.900 i farmaci in fase di sviluppo designati come orfani. E A fine 2017 erano più di 140 quelli già presenti sul mercato.

(clicca sull’infografica per vederla a dimensioni maggiori)