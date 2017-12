Gli articoli più letti di AboutPharma online nel 2017

Dal mondo pharma alla scadenza dei brevetti, passando per vaccini, ddl concorrenza ed Ema, ecco quali sono stati, mese per mese gli argomenti più interessanti per i lettori di Aboutpharma online – INFOGRAFICA

È tempo di tirare le somme. Il 2017 sta per chiudersi e come ogni anno viene spontaneo guardarsi indietro. Ripercorrere mese per mese identificando quelli che sono stati gli avvenimenti più importanti. Dai vaccini fino al ddl Concorrenza ed Ema sono stati tanti i fatti successi in questi dodici mesi, di cui ci siamo occupati. Abbiamo provato però a vedere l’anno dai vostri occhi, individuando gli articoli più letti di AboutPharma online. Le notizie che mese per mese per un motivo o per l’altro avete trovato più interessanti.

Articoli più letti di AboutPharma online: vaccini

I vaccini appunto. Per ben due mesi sono risultati al primo posto degli articoli più cliccati. A gennaio con la Regione Lombardia che promette uno sconto sui vaccini contro il meningococco, come aveva assicurato l’assessore al Welfare Giulio Gallera, dopo l’approvazione in Giunta del decreto “Attivazione dell’offerta in co-pagamento in Regione Lombardia per la prevenzione delle malattie invasive batteriche da meningococco”; e a giugno con Filippo Crimì, deputato del Pd, che aveva proposto di affidare la produzione dei vaccini allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Articoli più letti di AboutPharma online: aziende

I movimenti all’interno del mondo pharma sembrano essere però l’argomento di maggior interesse per i lettori di Aboutpharma online. Per ben cinque mesi un articolo attinente all’attività delle aziende farmaceutiche è risultato essere il più letto. A iniziare con febbraio e marzo con, rispettivamente, la top ten 2016 delle industrie farmaceutiche a fatturato italiano e la top ten delle industrie farmaceutiche 2017. Mentre l’arrivo in Italia della tedesca Aristo Pharma, azienda produttrice di farmaci equivalenti, si è aggiudicato il primato di articolo più letto per due mesi di fila: aprile e maggio. A settembre infine gli esuberi in Alfasigma e la conseguente agitazione sindacale hanno attirato la maggior attenzione dei lettori.

Articoli più letti di AboutPharma online: farmaci

Capitolo molecole nuove e in scadenza. A marzo l’arrivo in Italia del nuovo farmaco contro il colesterolo evolocumab, è stato l’articolo più letto a pari merito con la top ten delle industrie farmaceutiche 2017. Mentre sul finire dell’anno molto si è parlato dei brevetti farmaceutici in scadenza, a ottobre, e in particolare delle quattro molecole “d’oro” a impatto elevato per la spesa pubblica e privata. Mentre a dicembre è stata la volta dell’arrivo del generico del cialis che in solitaria ha conquistato l’ultimo mese dell’anno.

Last but not least

Casi isolati ma non per questo meno importanti, sono stati: ddl concorrenza ed Ema. A luglio-agosto l’articolo più letto è stato infatti il ddl concorrenza diventato legge, con la conseguente entrata dei capitali in farmacia. Mentre a novembre la diretta del voto per l’assegnazione della nuova sede dell’Ema è stato l’articolo più letto in assoluto.

