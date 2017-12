Ricerca contro il cancro, Nerviano Medical Sciences comprata dai cinesi

Il centro di ricerca e di drug discovery oncologica è stato acquisito al 90% per 300 milioni di euro da Hefei Sari V-Capital Management, con sede a Shanghai. Il 10% della proprietà resterà in mano alla Fondazione regionale per la ricerca biomedica, che controlla Nms Group, società a cui fa capo l'istituto

Nerviano Medical Sciences, il maggiore centro di ricerca e di drug discovery contro il cancro in Italia, passa in mano ai cinesi. Nms Group, la società proprietaria del centro ed è controllata dalla Fondazione regionale per la ricerca biomedica come socio unico, è stata acquisita al 90% per circa 300 milioni di euro dalla cinese Hefei Sari V-Capital Management, con sede a Shanghai. Continua quindi lo shopping di realtà di eccellenza del made in Italy da parte della Cina. E in questo caso coinvolge un istituto che fa ricerca preclinica e clinica e produce principi attivi e farmaci per il mercato italiano e internazionale.

Il 10% di Nerviano Medical Sciences resterà in mano alla Fondazione regionale per la ricerca biomedica

Alla Fondazione regionale per la ricerca biomedica resterà il controllo del 10% della proprietà. “Dopo il cambio di governance – ha dichiarato l’assessore all’Economia, crescita e semplificazione, Massimo Garavaglia – Nerviano Medical Sciences si è ripresa. E con l’avvento dei nuovi investitori le prospettive sono decisamente positive. Regione Lombardia continua a investire in ricerca perché ritiene che questa sia l’unica via per restare competitivi”.

“L’intesa valorizzerà l’eccellenza di Nerviano Medical Sciences”

A firmare l’accordo per conto dell’investitore cinese è stato il farmacologo Yi Baxian, già presidente in due istituti di ricerca farmacologica cinesi. “L’accordo raggiunto – ha commentato Yi Baxian – rappresenta un successo e un nuovo slancio per il centro di Nerviano. L’intesa è in grado di valorizzare e far crescere l’asset scientifico, il portfolio e le competenze interne. E porterà una rinnovata passione e nuove velocità alla conduzione dei progetti di ricerca e alle risposte ai mercati. L’eccellenza di Nerviano Medical Sciences verrà valorizzata dalla forza del mercato cinese, in un’integrazione industriale e di sinergie ad alto livello”.

Il cambio di governance avverrà alla fine del processo di acquisizione

La governance attuale di Nms Group resterà in carica fino al completamento del processo di acquisizione, previsto entro i primi tre mesi del 2018. Gli advisor legali della Fondazione regionale per la ricerca biomedica sono stati Lipani Catricalà & Partners e Macchi di Cellere Gangemi. Mentre per il Gruppo Nms l’advisor finanziario è stato Leonardo&Co e quello legale Cms. A fare da advisor legale per Hefei Sari V-Capital Management è stato lo Studio Pedersoli, mentre quello finanziario è stato Bank of China.

“L’accordo è una tappa importante del percorso avviato due anni fa”

“L’entrata di Hefei Sari V-Capital Management come socio di maggioranza – commenta Andrea Agazzi, presidente di Nms Group – è una tappa importante del percorso di rilancio avviato dall’attuale cda circa due anni fa. Siamo partiti dalle opportunità interne, dagli avanzamenti dei nostri progetti di ricerca e dai riscontri positivi che continuiamo a ricevere dalle aziende che scelgono Nerviano Medical Sciences per i servizi di ricerca e produzione e dai nostri licensee. Tra questi c’è per esempio Ignyta, che ha in licenza entrectinib, farmaco scoperto nel nostro centro”.