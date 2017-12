Ecco i dati del Registro italiano artroprotesi pubblicati dall’Istituto superiore di sanità. Più che raddoppiati gli interventi al ginocchio e quintuplicati quelli alla spalla. Coinvolte soprattutto donne tra i 65 e i 74 anni

Cresce in Italia il numero di protesi ortopediche impiantate: in 15 anni sono raddoppiati gli interventi al ginocchio e quintuplicati quella alla spalla. A dirlo è il quarto report del Registro italiano artroprotesi (Riap) dell’Istituto superiore di sanità (Iss). I dati si basano sull’analisi delle schede di dimissione ospedaliera (Sdo) 2015 e sulle informazioni raccolte dal Riap in 11 Regioni e due province autonome.

I dati salienti

L’anca resta ancora l’articolazione più operata (56,3%), seguita da ginocchio (38,6%), spalla (3,9%), caviglia (0,3%) e altre articolazioni (0,9%). L’artrosi la diagnosi più frequente: ne soffre il 63% dei pazienti operati all’anca e il 95% di quelli operati al ginocchio; mentre nel 30% dei casi si impianta una protesi di anca per trattare una frattura del collo del femore. Nel nostro Paese sono 764 le strutture che effettuano interventi primari di sostituzione totale di anca, 754 quelle attive per gli interventi primari sul ginocchio. Le infezioni hanno riguardato il 7,7% degli interventi di revisione di anca e il 27,1% di quelli di ginocchio. Negli interventi di elezione è prevalente l’utilizzo di protesi di ginocchio cementate (61,4%) e di protesi di anca non cementate (82,7%). In queste ultime prevale l’utilizzo delle teste in ceramica accoppiate con inserti in polietilene.

Un monitoraggio più accurato

I dati non coprono ancora tutto il territorio nazionale, ma si lavora per migliorare la capillarità del monitoraggio. “L’esperienza del Riap – spiega Walter Ricciardi, presidente dell’Iss – ha mostrato chiaramente che il traguardo della copertura nazionale potrà essere raggiunto solo con l’adozione di provvedimenti che sanciscano l’obbligatorietà della registrazione”. Secondo Ricciardi, la pubblicazione del Dpcm 3/3/2017 sui registri è un grande passo avanti in questa direzione e l’obiettivo di arrivare a raccogliere i dati sull’intero territorio nazionale è più vicino: “Ben 27 dei 31 sistemi di sorveglianza e tre dei 15 registri nazionali – tra i quali il Registro delle protesi impiantabili che ricomprende anche il Registro Italiano ArtroProtesi, sono istituiti presso l’Istituto Superiore di Sanità. Un traguardo – afferma Ricciardi – che rappresenta un passaggio epocale per le responsabilità che ci vengono affidate per garantire al Paese un sistema informativo sanitario adeguato, stabile e di qualità”.

Volumi di attività

Dal report risulta inoltre che il 46% delle strutture che operano l’anca e il 53% di quelle che operano il ginocchio effettuano meno di 50 interventi di artroprotesi l’anno. Un numero al di sotto del quale è più probabile che si verifichino delle complicanze dopo l’operazione. Altri dati rilevanti riguardano le differenze di genere: le donne si operano di più degli uomini, sia di anca che di ginocchio che di spalla. Mediamente in età più avanzata anche se, per entrambi i sessi, il picco si ha nella fascia 65-74. Il contrario accade per la caviglia: numero maggiore di interventi riguarda gli uomini e l’età è più bassa per entrambi i sessi (meno di 45 gli uomini, 55-64 le donne).

Mobilità interregionale

I dati mostrano anche i trend della mobilità interregionale per gli interventi di anca, ginocchio e spalla: un fenomeno che interessa tutte le regioni e che mostra valori maggiori degli indici di attrazione al Nord e di quelli di fuga al Sud a conferma della propensione degli italiani ad essere operati in regioni diverse da quella di residenza secondo una direttrice dal Sud al Nord. Per la caviglia, invece, la casistica è numericamente contenuta e gli interventi sono prevalentemente effettuati in tre regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, e Veneto.