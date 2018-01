Non è finita per Ema, l’Italia ci riprova in Parlamento europeo

Il 24 gennaio si parlerà ancora di Ema al Parlamento europeo. Milano tenta l'ultima carta. Saranno previste anche delle votazioni. A marzo una decisione finale dato che all'assemblea comunitaria spetta l'ultima parola. Ma la possibilità che le cose cambino è davvero remota

Non è finita per l’Ema. Dopo la “decisione” del 20 novembre di affidare l’Agenzia europea dei medicinali all’Olanda, l’Italia tenta il colpo di coda al Parlamento europeo a cui spetta l’ultima parola.

Difficile che cambi qualcosa

“Teoricamente è possibile, ma non credo che cambi qualcosa”, ha dichiarato Carlo Cozza, portavoce del presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, come rivelato da Politico.eu.

I parlamentari italiani si stanno appigliando a ogni cavillo possibile per mettere in discussione la candidatura olandese. Soprattutto per quanto riguarda le tempistiche di costruzione della nuova sede ad Amsterdam. Troppi ritardi e uno slittamento del trasferimento di quasi un anno, dicono i più pessimisti. Entro comunque l’estate 2019 dicono i realisti. Entro fine marzo del prossimo anno, osservano gli ottimisti.

La partita si sta giocando su questo. Dato che il Parlamento dovrà esprimersi in maniera definitiva sull’argomento, le due europarlamentari Patrizia Toia e Elisabetta Gardini hanno chiesto che la procedura di assegnazione sia riaperta. “Il Pirellone c’è – ha dichiarato il governatore – se Amsterdam non rispetta gli impegni per la nuova sede di Ema, noi siamo pronti”, aveva detto il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni a fine 2017.

Tre step

L’Europa ci ha abituato a varie fasi procedurali. Anche in questo caso saranno tre i passaggi per arrivare a una decisione finale. Il primo appuntamento sarà il 24 gennaio, quando si riunirà la Commissione per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore sarà l’italiano Giovanni La Via che esporrà la questione davanti al presidente della Commissione Vytenis Andriukaitis nella sessione mattutina. “La questione è prettamente tecnica, non politica”, ha affermato la deputata croata Biljana Borzan, una delle . “Il Parlamento non ha il potere di cambiare le decisioni del Consiglio europeo”. Alcune indiscrezioni parlano di un primo voto tra il 19 e il 20 febbraio e la decisione finale entro la fine di marzo.