Selezionati sei progetti su 143 candidature. Saranno finanziati complessivamente con oltre 800mila euro. Dal 2009 a oggi la Fondazione ha sostenuto oltre 260 ricercatori in tutta Italia, investendo 11,4 milioni di euro

Comprendere i meccanismi dietro l’insorgenza della sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e indagare il processo neurodegenerativo della malattia con approcci innovativi. È questo il denominatore comune dei sei progetti premiati da Arisla, la Fondazione italiana di ricerca per la SLa, nell’ambito della “Call for projects 2017”: il decimo bando lanciato per sostenere l’eccellenza della ricerca scientifica in Italia.

Oltre 800mila euro

I progetti sono stati selezionati da una commissione scientifica internazionale, su un totale di 143 candidature. Complessivamente, riceveranno fondi per 832.984 euro. Dal 2009 a oggi Arisla ha stanziato 11,4 milioni di euro, supportando 68 progetti e oltre 260 ricercatori in tutta Italia.

Ricerca di base e traslazionale

“La selezione da parte degli esperti internazionali di cinque progetti di ricerca di base e uno traslazionale – afferma il presidente di Arisla, Alberto Fontana – conferma il ruolo chiave riconosciuto ai ricercatori impegnati nell’avanzamento della conoscenza della malattia al fine di traslare i risultati della ricerca dal laboratorio alle persone con Sla e giungere a strategie terapeutiche efficaci. La mission di Arisla è dare continuità al lavoro dei ricercatori, sostenendo l’innovatività e qualità dei progetti, finché la malattia non sarà sconfitta”.

I sei progetti

Vediamo, in sintesi, quali sono gli obiettivi dei sei progetti di ricerca premiati, descritti in una nota stampa di Arisla:

Il progetto “TDP-43-STRUCT” punta ad ottimizzare il processo di purificazione della proteina TDP-43, che svolge un ruolo centrale nella patogenesi della Sla, allo scopo di caratterizzare nel dettaglio la sua struttura e renderla disponibile per la comunità internazionale. La disponibilità di un protocollo per purificare la proteina TDP-43 e la sua successiva caratterizzazione costituiranno elementi fondamentali per l’avanzamento della ricerca sulla SLA e l’ideazione di nuovi percorsi di cura Il progetto “NeVALS” intende studiare come le cellule vascolari possano contribuire all’insorgenza della malattia e mira a chiarire come specifici meccanismi neurovascolari divengano difettosi nella Sla. Anche lo studio “circRNALS” mira a espandere la comprensione del processo neurodegenerativo, cercando di definire la potenziale implicazione nella Sla dei circRNA, una nuova classe di RNA implicati nella regolazione dell’espressione genica a tutti i livelli e particolarmente presenti nel sistema nervoso. Il progetto “AxRibALS” approfondirà un altro aspetto della degenerazione, indagando se e come la Sla influenzi la capacità da parte degli assoni (lunghi processi dei motoneuroni che trasportano segnali elettrici e molecolari dal corpo cellulare al muscolo) di produrre, rinnovare e mantenere le proteine necessarie alla loro funzione e alla sopravvivenza di tutto il neurone. Il progetto “IRKALS” indagherà il coinvolgimento nella malattia di HERV-K, ovvero retrovirus endogeni umani residui di infezioni retrovirali che si sono verificate nei nostri antenati e sono stati incorporati nel nostro DNA, rilevati in elevate quantità in una parte dei pazienti Sla. In particolare sarà verificato se i livelli delle sequenze trascritte di HERV K e la risposta immunitaria contro il retrovirus nel sangue o nel fluido spinale possano essere utili come biomarcatori per monitorare la progressione della malattia e la risposta alla terapia. Infine, lo studio di ricerca traslazionale “HyperALS” affronta aspetti clinicamente rilevanti, come le alterazioni metaboliche che possono condurre ad un esaurimento delle riserve energetiche, e dunque essere alla base di una maggiore eccitabilità neuronale. Il progetto vuole esaminare il potenziale effetto terapeutico dalla somministrazione cronica nel modello murino di SLA SOD1-G93A di un farmaco, che ha la proprietà sia di inibire l’utilizzo dei lipidi e ripristinare l’uso del glucosio come fonte primaria di energia che di agire come inibitore parziale di alcune correnti eccitatorie sia nei neuroni che nei muscoli.

Sul sito di Arisla sono disponibili le descrizioni dettagliate dei progetti premiati, i nomi dei ricercatori e dei centri di ricerca coinvolti.