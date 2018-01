Oncologia, via libera Ue al primo biosimilare di bevacizumab

La Commissione europea ha approvato il farmaco sviluppato da Amgen e Allergan per alcuni tipi di tumore. A settembre scorso aveva avuto l’ok dalla statunitense Fda

Debutta nel Vecchio Continente il primo biosimilare di bevacizumab. La Commissione europea ha approvato il farmaco frutto della collaborazione Amgen-Allergan e indicato per diversi tipi di tumore. A darne notizia è una nota congiunta delle due aziende.

Le indicazioni

Il biosimilare di bevacizumab (che sarà in commercio con il nome Mvasi) ha diverse indicazioni, spiegano Amgen e Allergan:

in associazione con chemioterapia a base di fluoropirimidine per il carcinoma metastatico del colon o del retto;

in associazione con paclitaxel per il carcinoma mammario metastatico;

in aggiunta a chemioterapia a base di platino per il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) non resecabile, avanzato, metastatico o ricorrente, con istologia a predominanza non squamocellulare;

in associazione con erlotinib per il NSCLC;

in associazione con interferone alfa-2a per il carcinoma a cellule renali in fase avanzata e/o metastatico;

in associazione con carboplatino e paclitaxel, carboplatino e gemcitabina e paclitaxel, topotecan, o doxorubicina liposomiale pegilata per il carcinoma ovarico epiteliale, il carcinoma delle tube di Falloppio o il carcinoma peritoneale primario in fase avanzata platino-sensibili o platino-resistenti;

in combinazione con paclitaxel e cisplatino o, in alternativa, con paclitaxel e topotecan, per il carcinoma della cervice persistente, recidivante o metastatico.

Gli esperti

“Il primo biosimilare di bevacizumab – spiega Fortunato Ciardiello, past president dell’European society of medical oncology (Esmo) – ha dimostrato di garantire un profilo di efficacia sovrapponibile alla terapia di riferimento. I dati dimostrati da Mvasi ci offrono la confidenza necessaria per garantire un uso appropriato di questa terapia che, secondo i più elevati standard richiesti ai biosimilari, arriva agli specialisti dopo una rigorosa valutazione da parte della comunità scientifica e delle autorità regolatorie. Siamo fiduciosi di poterci avvalere presto di terapie biologiche di questo calibro che garantiranno ai pazienti qualità della cura e al sistema di liberare risorse da reinvestire in innovazione, per assicurare una salute sostenibile.”

Via libera negli Usa

A settembre 2017 Mvasi è stato il primo biosimilare oncologico, così come il primo biosimilare di bevacizumab, a essere approvato dalla statunitense Food and drug administration (Fda).