Citomegalovirus, via libera europeo per letermovir

Il farmaco di Msd è indicato per la profilassi dell’infezione nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche. Negli Usa è stato approvato a novembre 2017

Prevenire le infezioni da citomegalovirus nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche. Sarà possibile grazie a letermovir, antivirale sviluppato da Msd autorizzato di recente dalla Commissione europea. A darne notizia è una nota dell’azienda.

Come funziona

Letermovir, spiega l’azienda, è il primo farmaco indicato per la profilassi della riattivazione dell’infezione e della malattia da citomegalovirus (Cmv) nei pazienti trapiantati di cellule staminali ematopoietiche. Il suo meccanismo d’azione è inedito: blocca l’enzima del Cmv denominato “terminasi”, coinvolto nell’impacchettamento del Dma nei rivestimenti proteici del virus. Bloccando l’enzima, letermovir impedisce al virus di svilupparsi correttamente e infettare altre cellule.

Pazienti ad alto rischio

I pazienti Cmv-positivi che devono affrontare un trapianto allogenico cellule staminali ematopoietiche (Hstc) sono ad alto rischio di riattivazione del virus. L’infezione da Cmv è una complicanza clinica assai rilevante in questi pazienti e la riattivazione del virus post trapianto è associata a un incremento della mortalità. Gli unici strumenti ad oggi disponibili per la prevenzione dell’infezione da Cmv – sottolinea la nota di Msd – sono i farmaci indicati per il trattamento dell’infezione da Cmv che però, nei pazienti sottoposti a trapianto Hstc, hanno dimostrato di causare complicanze anche gravi legate ai loro effetti indesiderati.

Via libera negli Usa

A novembre 2017 letermovir ha ottenuto l’approvazione negli Usa da parte della Food and drug administration (Fda). Negli Usa, in Europa e in Giappone ha ottenuto anche la designazione di farmaco orfano per la prevenzione della patologia da citomegalovirus nelle popolazioni a rischio.