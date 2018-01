Ema, il bilancio del 2017: approvati 92 farmaci

I numeri sulle raccomandazioni per l’immissione in commercio. Su 92 prodotti autorizzati, 35 contengono principi attivi mai approvati prima nell’Unione europea. Online anche tre video che spiegano ai cittadini il ruolo dell'ente regolatorio

Sono 92 i farmaci raccomandati per l’immissione in commercio nel 2017 dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Di questi, 35 contengono un principio attivo mai autorizzato prima nell’Unione europea. È quanto segnala l’Ema in un breve report pubblicato su suo portale.

I numeri sono in crescita: nel 2016 l’agenzia aveva dato il via libera a 81 medicinali, di cui 27 a base di nuovi principi attivi. “I progressi nelle autorizzazioni dei medicinali – afferma l’agenzia – sono essenziali per la salute pubblica in quanto possono migliorare la cura delle malattie”. La lista dei 92 farmaci autorizzati nel 2017 include due terapie avanzate e 19 trattamenti per le malattie rare. La maggior parte delle approvazioni si è concentrata nell’area dell’oncologia, seguita da quella delle malattie infettive e dall’endocrinologia.

Oltre a pubblicare i dati sulle approvazioni del 2017, Ema oggi ha diffuso dei contenuti multimediali destinati ai cittadini europei: tre video che spiegano il ruolo dell’agenzia.

Il primo video spiega come l’Ema valuta e monitora i farmaci molto prima che compaiano nelle farmacie e negli ospedali. E anche durante tutta la loro vita sul mercato. Riunendo le migliori competenze in un network europeo.

Il secondo filmato racconta il “viaggio” di un farmaco dai primi test in laboratorio fino all’approvazione finale.

Infine, il terzo video si concentra su come l’agenzia raccoglie informazioni sugli effetti collaterali. Grazie a nuovi studi clinici, pubblicazioni scientifiche e segnalazioni di medici, farmacisti e pazienti.