Brexit, sondaggio Ema tra le aziende per gestire al meglio la transizione

L’Agenzia europea dei medicinali avvia una survey per capire come le imprese localizzate nel Regno Unito si stanno attrezzando. Obiettivo: scongiurare carenze di farmaci e intoppi regolatori

Le aziende si stanno attrezzando bene in vista della Brexit? Per rispondere al quesito l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha lanciato una survey tra le aziende che nel Regno Unito hanno la loro sede, oppure siti per il controllo di qualità, per il rilascio o l’importazione di lotti di farmaci e personale dedicato alla farmacovigilanza.

Prevenire è meglio

L’indagine di Ema punta a identificare le aziende che hanno bisogno di azioni coordinate per gestire le forniture di medicine al momento della Brexit e ad aiutare l’agenzia e la Commissione europea a pianificare le risorse dove necessario. La survey si chiuderà il 9 febbraio. L’iniziativa, spiega Ema, servirà anche a stimolare quelle aziende che ancora non si sono attrezzate per poter far rimanere sul mercato europeo i prodotti autorizzati a livello centrale, in modo da minimizzare le interruzioni alla fornitura di farmaci ed evitare carenze.

I risultati saranno condivisi con la Commissione europea e presentati al consiglio di amministrazione dell’Ema. Una sintesi del lavoro sarà pubblicata sul portale dell’agenza. Ulteriori indagini potranno essere messe in atto dalle autorità regolatorie dei singoli Stati Membri in relazione ai prodotti autorizzati a livello nazionale. Ema, infine, invita le aziende a consultare regolarmente la pagina web predisposta dall’agenzia come guida sulle conseguenze della Brexit.