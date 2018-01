Smart working, Sanofi sigla nuovo accordo integrativo

Lavoro da casa due giorni a settimana, benefit per coppie sposate e non, volontariato retribuito. Ecco le novità del nuovo accordo condiviso con i sindacati

Nuovo accordo integrativo per lo smart working in casa Sanofi. Dal primo gennaio i suoi collaboratori delle sedi di Milano, Modena e Roma possono lavorare in smart working due giorni su cinque a settimana.

In accordo con i sindacati

Dopo un primo accordo nel 2017, l’azienda ha raddoppiato dopo un accordo con le sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. Maggiore flessibilità, quindi, nella gestione del tempo e una migliore conciliazione vita-lavoro delle sue persone.

La multinazionale ha introdotto nel 2013 lo smart working che oggi interessa più del 60% della sua popolazione. Inoltre ha abolito il controllo dell’orario di lavoro per il suo personale di sede, estendendolo oggi a tutti i livelli dell’organizzazione.

La novità

Ma la principale novità del nuovo accordo è l’estensione del suo piano di welfare integrativo a tutti i collaboratori e alla loro famiglie, equiparando i nuclei familiari a prescindere dal sesso dei componenti e dal tipo di unione della coppia. Quest’ultima infatti potrà usufruire di ogni benefit semplicemente presentando la certificazione del proprio stato civile o di fatto. Questa scelta segue l’adesione di Sanofi a Parks – Liberi e Uguali, l’associazione senza scopo di lucro che supporta le aziende nello sviluppo di buone pratiche rispettose della diversità di orientamento sessuale dei suoi dipendenti.

Progetto di volontariato

Altra novità dell’accordo è il progetto di volontariato aziendale Give Back che prevede la possibilità per il collaboratore di dedicare una giornata regolarmente retribuita da finalizzare a un’attività per il prossimo. La scelta ricade all’interno di uno specifico calendario strutturato in collaborazione con associazioni ed enti attivi sul territorio. La formula pilota, da ottobre a dicembre ha coinvolto una sessantina di collaboratori e comprendeva attività a supporto di bambini, giovani e anziani in condizioni di disagio.