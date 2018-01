Ema, l’assegnazione delle agenzie non è vincolante

Primo perchè manca la sede, secondo perché la procedura di assegnazione non si basa sui trattati ma su indicazioni congiunte delle istituzioni europee. L'Eurodeputato Giovanni La Via, in Commissione Ambiente e Salute pubblica ha elencato una serie di motivi per cui la decisione presa dal Consiglio europeo a novembre dovrebbe essere rivista

La procedura per l’assegnazione delle agenzie non è vincolante perché basato su una dichiarazione congiunta e non sui trattati. Insomma, secondo Giovanni La Via, relatore il 25 gennaio in Commissione parlamentare sull’ambiente e la salute pubblica, tutto va rimesso in discussione. Amsterdam non avrebbe i requisiti per essere la nuova sede dell’agenzia.

Manca la sede

Come è stato già detto Amsterdam non ha ancora la sede pronta. Sembra inoltre che tre delle location proposte non siano piaciute ai rappresentanti Ema che ne hanno preferita una quarta. Ritardi e inceppi nella procedura di trasloco potrebbero, a detta dei detrattori della causa olandese, mettere a rischio l’attività stessa dell’Agenzia.

La procedura

“Il Parlamento non ha mai ricevuto notifiche o informazioni sulla procedura, fino a quando, dopo la decisione, non abbiamo scoperto che l’intera procedura non è stata fondata sui Trattati. Bensì sul contenuto di una dichiarazione congiunta. La Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Ue e della Commissione europea sulle Agenzie decentralizzate, è un atto giuridicamente non vincolante. Mai citato, inoltre, dalla Commissione negli atti ufficiali, ma su cui è stata fondata l’intera procedura”, prosegue La Via. Il quale, inoltre, teme che il Parlamento venga messo da parte in decisioni tanto delicate. L’eurodeputato, infatti, chiede che l’organo legislativo europeo prenda in esame quanto successo e che Commissione e Consiglio si sottopongano al processo di co-decisione. Insomma si decide tutti insieme.

Il sorteggio

“Critico fortemente la mancanza di trasparenza nella procedura di selezione. Si è parlato di buste, o lancio di monetine. Modalità sicuramente non appropriate né opportune, se consideriamo che il lancio della monetina è normalmente utilizzato per decidere chi comincia una partita di calcio”, conclude La Via.

Una scelta, va detto, che all’Italia non è mai andata giù, ma che è stata presa da tutti gli Stati membri quest’estate a margine del Consiglio europeo di luglio.

Tuttavia La Via trova il pretesto per attaccare a testa bassa e parla di incapacità decisionale del Consiglio. Senza però risparmiarsi sulla Commissione che non è in grado, a suo dire, di dare aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori.