Holostem, Marco Dieci nuovo Dg

Nuovo Dg per Holostem. Ad arrivare è Marco Dieci. Proprio un anno fa lo spinoff universitario fondato nel 2008 dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Chiesi Farmaceutici S.p.A. e da Michele De Luca e Graziella Pellegrini dava il benvenuto a Richard Jones, che lascia l’incarico.

Il profilo

Marco Dieci ha iniziato la sua carriera in Chiesi Farmaceutici e ha collaborato per oltre un decennio in MolMed in qualità di direttore operazioni industriali. Ha lavorato anche in Telethon e all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Di recente ha realizzato il progetto di terapia cellulare genica per la cura di alcune malattie infantili come leucemie e neuroblastomi dell’Officina farmaceutica dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Attraverso un comunicato aziendale Paolo Chiesi, presidente di Holostem esprime soddisfazione. “Sono lieto di dare il benvenuto al dottor Dieci in azienda, a nome mio, del consiglio di amministrazione e di tutti i dipendenti. La sua esperienza – continua Chiesi – unica nel campo delle terapie avanzate e lo straordinario know-how regolatorio nel campo delle Gmp, maturato da quando questo acronimo ancora non esisteva, avrà un ruolo cruciale nel rafforzare il ruolo di leadership nel campo delle terapie avanzate”.

Nuove idee

“Sono entusiasta di poter ricoprire il ruolo di direttore generale in un’azienda così innovativa e pionieristica”, dice lo stesso Dieci. “Questo modello ha permesso ad Holostem di ottenere risultati eccezionali come la registrazione, in un tempo brevissimo, del primo prodotto a base di cellule staminali autorizzato nel mondo occidentale. Sarà un privilegio mettere al servizio di questo spin-off l’esperienza maturata nel corso della mia carriera professionale nell’ambito delle terapie avanzate. E sono fiducioso di poter sviluppare, con scienziati di fama internazionale come Graziella Pellegrini e Michele De Luca – continua il nuovo Dg – nuovi prodotti”.