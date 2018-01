Abbvie cresce, +10% di fatturato nel 2017

Il fatturato totale è stato di poco superiore ai 28 miliardi e gli investimenti in ricerca hanno chiuso con quasi cinque miliardi di dollari

Buone dal quarto trimestre 2017. Abbvie cresce e va oltre le aspettative. La crescita del 10,4% indica un utile ad azione di 1,48 dollari su ricavi 7,73 miliardi di dollari. Il fatturato totale è stato di poco superiore ai 28 miliardi e gli investimenti in ricerca hanno chiuso con quasi cinque miliardi.

Andato bene il mercato di uno farmaci di punta, adalimumab che ha segnato vendite pari a 18,4 miliardi (+14,6%).

La borsa vola

Anche lo stock risente positivamente di questi dati. In vola i titoli volano fino a guadagnare l’8,7%%. Rivisti anche i target per quest’anno. La previsioni parlano di una chiusura dell’utile per azione di 7,33% dollari, sopra i 6,37 dollari precedentemente rivisti. ”La guidance per il 2018 mostra la nostra fiducia nella capacità di continuare” a mettere a segno performance da leader del settore, afferma l’amministratore delegato di AbbVie, Richard Gonzalez. ”Lanceremo numerosi prodotti nei prossimi 12-18 mesi che alimenteranno significativamente la crescita nei prossimi anni” sottolinea Gonzalez.

Nuovi investimenti

Negli ultimi quattro mesi dell’anno scorso le spese per ricerca e sviluppo sono state pari al 18,1% dei ricavi netti. L’azienda ha infatti annunciato che per il 2018 saranno annunciati nuovi investimenti che saranno mantenuti anche negli anni successivi.

Previsti investimenti per 2,5 miliardi solo negli Stati Uniti.