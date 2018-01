Integratori alimentari: vendite in crescita del 7,3% nel 2017

I dati del Centro Studi FederSalus fotografano i trend di un mercato che in Italia vale circa 2,4 miliardi di euro. A conferma della dinamicità del comparto i numeri su occupazione (quasi 20mila addetti), investimenti e produzione conto terzi

Il mercato degli integratori alimentari continua a crescere. Nel 2017 le vendite sono aumentate del 7,3% rispetto all’anno precedente. Ancora un balzo in avanti per un comparto che genera occupazione e scommette sugli investimenti. È il quadro emerso dall’indagine “La filiera italiana dell’integratore alimentare” realizzata per il terzo anno consecutivo dal Centro Studi FederSalus.

La filiera degli integratori alimentari

L’indagine stima un fatturato complessivo per il comparto pari a quasi 2,4 miliardi di euro e un numero di addetti che sfiora quota 20mila. Le aziende associate a FederSalus rappresentano circa il 50% del totale, ovvero un fatturato di 1.186 milioni di euro e 10.583 addetti.

Il conto terzi

Una componente importante delle filiera è la presenza nel nostro Paese di diverse aziende specializzate in ricerca, sviluppo e produzione in conto terzi. Queste rappresentano il 16% del fatturato industriale dell’intero comparto. Il resto del fatturato del settore è appannaggio per l’11% delle aziende di materie prime e per il 73% delle aziende a marchio.

Gli investimenti

Il fatturato stimato sul totale delle aziende associate a FederSalus è supportato da un consistente piano di investimenti, che vale circa 119 milioni di euro. La metà delle imprese associate ha reinvestito fino al 10% del fatturato degli integratori alimentari. A sostenere la crescita – spiega FederSalus – hanno contribuito gli incentivi governativi, in particolare le misure di superammortamento e iperammortamento (orientate a supportare gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi); il credito di imposta, che stimola l’attività di ricerca e sviluppo per l’innovazione di processi e prodotti, e il Patent Box.

Una realtà sempre più solida

“Il contesto regolatorio su cui si sono strutturate le aziende italiane di integratori alimentari – commenta Andrea Costa, presidente di FederSalus – ha costituito nell’ultimo decennio un terreno fertile per la crescita e lo sviluppo del mercato. La crescita del comparto italiano degli integratori alimentari si sta consolidando e il mercato sta raggiungendo una fase di maturità. I dati dell’indagine di settore mostrano un comparto dinamico e resiliente, in grado di mantenere buone performance e di testimoniare un’apertura crescente verso l’export”.

L’export

Le esportazioni, in effetti, giocano un ruolo sempre più importante per la filiera. L’indagine conferma il trend positivo delle attività estere: il 74,6% delle aziende associate dichiara di aver aumentato le esportazioni. Complessivamente, la quota generata dalle attività verso i mercati esteri sul totale fatturato industriale delle aziende associate vale circa il 21%. Per un valore di circa 250 milioni di euro. I mercati più ambiti, oltre a quello dell’area Euro, sono quelli di Russia, Cina e Nord America.