A una settimana dall'accordo con Bioverativ, nuova operazione l'azienda biofarmaceutica belga per 3,9 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di rafforzarsi nel mercato delle malattie rare. Il closing è previsto entro la metà dell'anno

Sanofi non si ferma e acquisisce Ablynx. Costo dell’operazione 3,9 miliardi di euro. Dopo l’operazione Bioverativ del 22 gennaio 2018, l’azienda francese punta a far sua anche la società biofarmaceutica belga. L’obiettivo è quello di rafforzarsi nel mercato delle malattie rare. Il closing è previsto entro la metà dell’anno.

Road map 2020

Sul piatto saranno messi 45 euro ad azione per un totale di quasi quattro miliardi di euro (3,9 per la precisione). Una strategia, quella di Sanofi, volta ad alimentare più mercati.

Con Bioverativ, per esempio, Sanofi vorrebbe puntare a migliorare la propria offerta nel campo dell’emofilia all’interno di una specifica road map che vedrà il suo completamento entro il 2020. Stessa cosa per Ablynx il cui farmaco di punta, caplacizumab è una terapia sperimentale contro la porpora trombotica trombocitopenica (Ttp).

Battuta Novo Nordisk

Anche il gigante danese aveva tentato l’assalto alla compagnia belga offrendo 2,6 miliardi di euro. Ma Ablynx ha rifiutato. Le azioni in borsa sono aumentate del 45% (fino a 30,80 euro ad azione).

Il gran rifiuto dei belgi era già avvenuto a novembre 2017 nonostante l’offerta di 30,50 euro per azione. Ventotto in contanti e 2,5 relativi ai farmaci che sarebbe stati immessi sul mercato. Nonostante l’offerta del 14% più alta rispetto alla precedente, Ablynx ha preferito, alla fine, concedersi a Sanofi.

Intanto però il mercato delle biofarmaceutiche sta attirando sempre di più Big pharma. Si pensi, per esempio, all’interessamento di Celgen per Impact Biomedicines (7 miliardi).