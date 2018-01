Alfa mannosidosi, via libera per velmanase alfa

Buone notizie per Chiesi dal Chmp di Ema. Entro il 2018 è previsto l'ok definitivo della Commissione europea per l'immissione in commercio

Via libera per velmanase alfa. Il gruppo Chiesi ha annunciato il 29 gennaio che il Chmp (Commissione per i medicinali a uso umano) dell’Ema ha emesso parere positivo per il farmaco contro l’alfa mannossidosi (Am), malattia rara progressiva e invalidante.

La terapia

Il medicinale è somministrato settimanalmente per via endovenosa per sostituire l’enzima malfunzionante o mancante che causa la malattia. L’opinione positiva del Chmp è stata emessa secondo la formula delle “circostanze eccezionali”, prevista dalla legislazione europea per il trattamento di disordini estremamente rari. Velmanase alfa è stato studiato in 33 pazienti, sia bambini che adulti. All’inizio a sviluppare il farmaco è stata Zymenex A/S, società scandinava acquisita da Chiesi nel 2013. Con questa acquisizione, Chiesi ha istituito un gruppo di ricerca biotecnologico integrato con sede a Hillerod (Danimarca) e Lidingö (Svezia). Successivamente ha punto sullo sviluppo di terapie a base di proteine. Lo sviluppo iniziale di velmanase alfa è stato supportato anche da un consorzio di ricerca su scala europea. E l’opinione positiva di Ema è uno degli ultimi passi prima che la Commissione Europea conceda l’autorizzazione all’immissione in commercio. La concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio è prevista per il secondo trimestre 2018.

La patologia

L’Alfa mannosidosi è un disordine da accumulo lisosomiale, estremamente raro, di origine genetica. A causarlo è l’assenza o il cattivo funzionamento dell’alfa-mannosidasi, un enzima coinvolto nella scomposizione cellulare delle glicoproteine. La mancanza di attività dell’alfa-mannosidasi è dovuta a mutazioni genetiche del gene MAN2B1. Quest’ultimo porta al progressivo accumulo di oligosaccaridi non degradati nelle cellule di diversi organi e tessuti. Le conseguenze più frequenti sono le alterazioni della morfologia facciale, disabilità intellettiva e progressivi disturbi della funzione motoria. Nonché problemi di udito, disturbi della parola, immunodeficienza e infezioni ricorrenti. Infine anche sintomi psichiatrici e anomalie scheletriche. La prognosi a lungo termine è generalmente scarsa, con un’aspettativa di vita ridotta.