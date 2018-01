Linfoma cutaneo, brentuximab vedotin approvato in Europa

La Commissione Ue ha dato l'autorizzazione all'immissione in commercio per l'anticorpo coniugato a farmaco sviluppato da Takeda per la cura del tumore del sistema linfatico a cellule T CD30-positivo

La Commissione europea ha approvato l’uso di brentuximab vedotin. La terapia ha ricevuto l’ok per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma cutaneo a cellule T CD30-positivo (CTCL), trattati in precedenza con almeno una terapia sistemica. Brentuximab vedotin, sviluppato da Takeda, è un anticorpo coniugato a farmaco diretto in modo specifico verso CD 30, che provoca lesioni cutanee in circa la metà dei pazienti con questo tipo di tumore del sistema linfatico. È composto da un anticorpo monoclonale anti CD30 legato tramite un legame scindibile da proteasi all’agente antimicrotubolare, monometilauristatina E (MMAE), che utilizza una tecnologia brevettata da Seattle Genetics. Già in novembre il Chmp (Comitato per i medicinali per uso umano) di Ema aveva dato il parere positivo alla terapia.

Che cos’è il linfoma cutaneo a cellule T CD30-positivo

Il linfoma cutaneo a cellule T CD30-positivo è un linfoma non Hodgkin che interessa in prevalenza la cute. Secondo la Cutaneous Lymphoma Foundation, il CTCL è il linfoma cutaneo più comune. Si presenta generalmente con chiazze rosse, squamose o ispessite sulla cute che spesso ricordano l’eczema o la dermatite cronica. Dall’interessamento di un’area limitata della cute, la progressione si può accompagnare alla formazione di tumore, ulcerazione ed esfoliazione, aggravate da prurito e infezioni. Gli stadi avanzati della patologia interessano i linfonodi, il sangue periferico e gli organi interni. Secondo la letteratura scientifica disponibile, il CD30 è espresso a livello delle lesioni del linfoma cutaneo a cellule T in circa il 50% dei pazienti che ne soffrono.

“Brentuximab vedotin opzione terapeutica che i pazienti accolgono con favore”

“Come sottogruppo distinto di linfomi non Hodgkin, il linfoma cutaneo è in genere visibile sulla pelle e può causare grande disagio. Questo può tradursi in una grave sofferenza emotiva. E può avere un impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti che ne soffrono”, dice Susan Thornton, ceo di Cutaneous Lymphoma Foundation. “Non esiste nessuna cura conosciuta e, negli ultimi anni, sono state immesse sul mercato solo poche opzioni terapeutiche. Questa è un’opzione terapeutica che i pazienti con linfoma cutaneo in Europa accolgono con favore”.

Le indicazioni del brentuximab vedotin autorizzate dalla Commissione europea

L’autorizzazione condizionale all’immissione in commercio è stata ottenuta per quattro indicazioni:

Trattamento di pazienti adulti con

linfoma di Hodgkin CD30-positivo recidivante o refrattario in seguito a un trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) o in seguito ad almeno due precedenti terapie quando l’Asct o la polichemioterapia non sono un’opzione terapeutica; linfoma di Hodgkin CD30-positivo ad aumentato rischio di recidiva o progressione in seguito ad Asct; sALCL (linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico) recidivante o refrattario; CTCL dopo almeno una precedente terapia sistemica.

Lo studio clinico di riferimento

Il via libera della Commissione europea si basa sui dati positivi dello studio clinico randomizzato, in aperto, di Fase III Alcanza. Nello studio, il 56,3% dei pazienti trattati con brentuximab vedotin ha ottenuto un tasso di risposta obiettiva globale di durata pari o superiore a 4 mesi (ORR4) rispetto al 12,5% dei pazienti che hanno ricevuto un trattamento a base di bexarotene o metotrexato.

ORR4 è stato valutato da un comitato di revisione indipendente ed è statisticamente significativo (p-value<0.0001). Il trial ha anche dimostrato che il tasso di risposta complessivo, la sopravvivenza libera da progressione e la riduzione dei sintomi durante il trattamento erano significativamente a favore del braccio trattato con l’anticorpo coniugato a farmaco sviluppato da Takeda.