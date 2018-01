Ema a Milano, partito il doppio ricorso

Da una parte il Governo che si appella alla Corte di giustizia dell'Ue, dall'altra Comune e Regione Lombardia presso il Tribunale dell'Unione europea

Alla fine si è passati ai fatti ed è partito il ricorso un doppio ricorso. Uno del Governo alla Corte di giustizia europea. L’altro di Comune di Milano e Regione Lombardia al Tribunale dell’Unione europea. Nel primo caso per verificare che le informazioni fornite dall’Olanda nel suo dossier non fossero viziate da inesattezze. Comune e Regione, invece, faranno leva sull’annosa questione della sede non ancora pronta.

Cautela

Un atto quasi dovuto. La sensazione è questa. Se ne parlava da settimane con le interrogazioni parlamentari nell’emiciclo europeo nel tentativo di far convergere i favori dei Paesi membri su Milano. In attesa del voto di metà marzo per suggellare definitivamente o meno la vittoria di Amsterdam, l’Italia ci prova per le vie legali. Governo, Comune di Milano e Regione Lombardia hanno intenzione di fare la voce grossa e spostare gli equilibri. Il primo presso la Corte di giustizia europea, gli altri due presso il Tribunale dell’Unione europea.

Ma c’è comunque cautela. Nessuno si espone. Le possibilità che il risultato sia ribaltato ci sono, seppur esigue. Nonostante questo, il sindaco meneghino Beppe Sala si è confrontato con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Dal Governo massimo appoggio all’iniziativa presso la corte di Lussemburgo.

Le due strade

L’Italia ha scelto due vie. La prima quella parlamentare attraverso una prima interrogazione da parte di Giovanni La Via, relatore il 25 gennaio in Commissione parlamentare sull’ambiente e la salute pubblica. Grazie anche al supporto delle parlamentari Patrizia Toia ed Elisabetta Gardini l’obiettivo è quello di convincere i votanti, nella sessione plenaria di marzo, a votare a sfavore della decisione del 20 novembre scorso.

Ma parallelamente c’è quella legale. Ossia la richiesta esplicita che il meccanismo alla base della scelta venga considerato nullo o che, almeno, siano messe in discussione alcune logiche delle scelte tecniche della Commissione europea dell’estate scorsa. I due ricorsi presentati, in sostanza, vorrebbero far emergere le ombre delle valutazioni tecniche dei dossier (per non parlare della procedura di voto) e screditare la candidatura olandese.



Intanto il Pirellone, come twittato dal presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni sul suo profilo twitter, si illumina con la scritta “Ema a Milano”.