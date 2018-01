Ema, il ricorso del Governo per la nuova sede dovrebbe partire oggi

Amsterdam è in forte ritardo con la costruzione della nuova sede e i locali provvisori offerti all’Agenzia per il 2019 sono inadeguati secondo Guido Rasi. L’Italia sarebbe dunque pronta già da oggi a intraprendere un ricorso presso la Commissione europea per riconsiderare la decisione dello scorso 20 novembre

Amsterdam non è pronta e Milano ci riprova con un ricorso del Governo. Continua “la saga” della nuova sede dell’Agenzia dei medicinali europea, che sembrava essersi chiusa lo scorso 20 novembre quando la sorte aveva premiato l’Olanda. I giochi però potrebbero essere ancora aperti perché i lavori per la costruzione del nuovo edificio sono in forte ritardo. E a quanto pare la sede olandese non sarà pronta per il 30 marzo 2019, primo giorno della Brexit, in cui l’ente regolatorio europeo dovrebbe già essere operativo a tutti gli effetti ad Amsterdam. L’alternativa, per ora, è trasferirsi in una sede provvisoria in città, come ha riferito Guido Rasi, direttore dell’Ema, in una conferenza stampa congiunta con le autorità olandesi.

L’edificio provvisorio dagli spazi dimezzati

L’Ema dunque nel 2019 occuperà l’edificio “Spark” nella zona occidentale di Amsterdam, come ha riferito il ministro della Salute olandese in un comunicato, in attesa del nuovo palazzo che ospiterà l‘agenzia nella zona sud della città dal 2020. Spazio che Rasi ha definito “non ottimale” trattandosi di una struttura molto più piccola rispetto agli attuali locali di Londra: circa la metà. Senza considerare che il doppio trasferimento avrà ripercussioni economiche e sull’operatività dell’Agenzia. “Dovremmo investire più risorse, e ci costringerà a impiegare più tempo per tornare alla normale funzionalità” ha dichiarato ancora Rasi.

Il governo è pronto al ricorso

Alla luce di questo scenario, il governo italiano si è subito attivato per ricorrere alla Commissione europea e chiedere che venga riconsiderata la vittoria della capitale dei Paesi bassi. “Il governo italiano intraprenderà ogni opportuna iniziativa presso la Commissione europea e le istituzioni comunitarie competenti affinché venga valutata la possibile riconsiderazione della decisione, che vide Milano battuta al sorteggio finale” avrebbero dichiarato fonti interne di Palazzo Chigi, come riporta la Reuters.

Il tweet di Beatrice Lorenzin

Sulla questione si è subito espressa la ministra della Salute Beatrice Lorenzin che in un tweet ha sottolineato come “Milano fosse già pronta e operativa, sarebbe stato meglio decidere su elementi tecnici senza affidarsi alla sorte”. “Dobbiamo porre la questione in Commissione Europea” ha concluso la ministra anticipando di fatto le intenzioni del Governo.

Le dichiarazioni di Beppe Sala

Mentre il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un post su Facebook ha ribadito che il capoluogo lombardo resta pronta ad ospitare l’Ema. “Leggo in una nota che, secondo la direzione di Ema, i problemi di Amsterdam ad ospitare la loro nuova sede sono evidenti. D‘accordo con il Presidente Maroni confermiamo invece che Milano è in grado di rispettare la tempistica richiesta. Sia per la sede che per tutte le condizioni a latere. Sono in contatto con il Presidente del Consiglio per valutare tutte le possibili iniziative”. Lo stesso Sala al microfono di Rtl 102.5, avrebbe confermato che “oggi partirà il ricorso del governo”. Nonostante le possibilità non siano altissime come ha ricordato lo stesso Sala, vale la pena provarci.