Roche Italia chiude il 2017 in positivo, +0,7% di fatturato

Rispetto al 2016 i ricavi sono arrivati a 957 milioni di euro. A livello mondiale il gruppo vede un calo del 9% dell'utile netto, ma un aumento del 5% del fatturato. Bene anche il settore diagnostico e quello farmaceutico

Roche Italia chiude il 2017 in positivo. Il fatturato della filiale italiana è cresciuto dello 0,7% rispetto al 2016 arrivando a 957,5 milioni di euro.

L’Italia

Per il quarto anno consecutivo Roche chiude bene l’anno, nonostante la concorrenza dei biosimilari soprattutto in ambito ematologico. Per quanto riguarda il nostro Paese solo nel 2017 si sono registrati 217 studi clinici, con un vantaggio concreto non solo per i centri di ricerca coinvolti, oltre 220, ma anche per gli oltre 11 mila pazienti impiegati. Sono 40 i milioni di euro investiti.

C’è, inoltre, anche un problema di governance e payback da considerare a cui fa riferimento il presidente e amministratore delegato Maurizio de Cicco. “Le aspettative per una nuova governance del sistema sono state in larga parte disattese. E la mancanza di un quadro preciso in cui operare limita gli investimenti delle aziende a fronte anche delle incertezze legate allo scenario politico. Siamo consapevoli della necessità di contribuire alla sostenibilità del nostro servizio sanitario – continua de Cicco – e non è un caso che siamo stati i primi a pagare la prima tranche del payback relativo al periodo 2013-2015, facendoci carico della quota più alta del settore, nonostante le perplessità che nutriamo su questa misura che non si trova la forza di superare o riformare. Penalizzare le aziende che fanno ricerca scientifica d’avanguardia dovrebbe essere evitato in un Paese illuminato”.

Le previsioni per il 2018

Il risultato economico atteso per quest’anno potrebbe risentire dell’arrivo di nuovi biosimilari. Tuttavia l’azienda dichiara che nei prossimi dodici mesi saranno lanciati nuovi farmaci in aree considerate strategiche. Oncologia, neuroscienze ed emofilia. Alte le attese per l’ingresso sul mercato di ocrelizumab, indicato a livello europeo per i pazienti con sclerosi multipla recidivante e sclerosi multipla primariamente progressiva. Poi c’è alectinib contro il rischio di progressione nel carcinoma polmonare. Infine emicizumab-kxwh contro l’emofilia A, recentemente approvato dal Chmp e il cui arrivo sul mercato potrebbe prevedere un’anticipazione visto l’iter accelerato che gli è stato riconosciuto. “Le sfide di mercato e i potenziali cambiamenti dell’assetto politico-istituzionale ci richiederanno molti sforzi, energie e risorse” conclude de Cicco.

A livello mondiale l’utile è in calo, il fatturato no

Il gruppo, a livello globale, ha realizzato nel 2017 un utile in calo del 9% a 7,6 miliardi di euro. Aumentato, però, il fatturato del 5% a 53,2 miliardi di franchi svizzeri.

Bene la divisione Pharma. +5% fino a 41,2 miliardi di franchi svizzeri (39 miliardi nel 2016). Guida il mercato statunitense dove le vendite sono aumentate del 10%. L’Europa, invece, segna un calo del 2%.

Anche il settore diagnostico è in salute. Da 11,4 miliardi di franchi svizzeri del 2016 il fatturato è cresciuto fino a 12 miliardi di franchi svizzeri.