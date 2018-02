Marchesini Group acquisisce il 48% di Sea Vision

Operazione da 125 milioni di euro per l’azienda specializzata in macchine e tecnologie per il settore pharma. Sea Vision è leader nella creazione di sistemi di visione e ispezione utilizzati per il controllo qualità e nell’anti-contraffazione dei farmaci

Marchesini Group, l’azienda italiana specializzata in macchine e tecnologie per il settore farmaceutico, acquisisce il 48% della lombarda Sea Vision, leader nei sistemi di visione e ispezione utilizzati per il controllo qualità e nell’anticontraffazione dei farmaci. Un’operazione dal valore complessivo di 125 milioni di euro.

Innesti nel cda

Sea Vision resterà indipendente dal punto vista tecnico e commerciale. Continuerà a essere gestita dai suoi fondatori Luigi Carrioli e Michele Cei, mentre nel consiglio d’amministrazione fanno il loro ingresso Maurizio Marchesini, Pietro Cassani e Pietro Tomasi, rispettivamente presidente, amministratore delegato e direttore commerciale di Marchesini Group.

I numeri di Sea Vision

Sea Vision è in forte espansione: prevede 100 nuove assunzioni a breve e stima per il 2018 una crescita netta del fatturato (+40%) rispetto ai 32 milioni di euro dello scorso anno. “Sono orgoglioso che il Gruppo Marchesini abbia riconosciuto l’elevato valore tecnico delle nostre applicazioni in campo industriale. Questa operazione ci darà un’ulteriore spinta per sviluppare nuove tecnologie e prodotti nell’ambito dell’industria 4.0”, commenta il presidente di Sea Vision, Luigi Carrioli.

Sotto il segno dell’Industria 4.0

“Ho sempre pensato, anche da ex presidente di Confindustria Emilia-Romagna, che la miglior definizione per Industria 4.0 fosse di un’‘applicazione della digitalizzazione alla manifattura”, commenta Maurizio Marchesini. “Una formula apparentemente semplice – prosegue – che però spalanca per gli imprenditori un mondo di sfide e opportunità, alcune delle quali devono ancora essere comprese e realizzate. Anche grazie all’operazione Sea saremo in grado di dare un senso un po’ più concreto a questa grande rivoluzione dei nostri tempi”.

Marchesini Group e la stampa 3D

Intanto, nel quartier generale di Pianoro, Marchesini Group sta per inaugurare un nuovo capannone interamente dedicato alla stampa 3D. Qui saranno raggruppate tutte le stampanti tridimensionali attualmente in uso nel gruppo, a cui si aggiungeranno nuovi futuristici modelli che saranno operativi 24 ore su 24 e permetteranno di sviluppare parti di macchina finora prodotte esternamente e di prototipare dei campioni in tempi strettissimi.

Nuovi obiettivi

Marchesini Group avvierà a breve anche i lavori per la costruzione di una sede che accoglierà la nuova divisione cosmetica. La business unit, affiancata a quella farmaceutica e con personale dedicato, che permetterà al gruppo di posizionarsi meglio nel mercato del packaging dei prodotti cosmetici, da anni in forte crescita sia in Italia che all’estero.