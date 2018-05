Le novità di AboutPharma: gli abstract degli articoli più interessanti del numero di febbraio 2018

La sanità e il farma "scomparsi" dalla campagna elettorale. Le nuove professioni del life science. La redditività (in calo) della R&S. L'appello di Strata a favore della ricerca sull'Alzheimer. La mancanza di officine di vettori virali. Ecco i temi principali di cui si parla nell’ultimo numero di AboutPharma

La “scomparsa” della sanità e del farma dall’agenda della campagna elettorale. Le nuove professioni del life science. La redditività (in calo) della R&S. L’appello di Piergiorgio Strata a non abbandonare la ricerca sull’Alzheimer. La mancanza di officine di vettori virali. La nuova Crispr. Questi e altri temi di cui si parla nel numero di febbraio 2018 di AboutPharma and Medical Devices.

Leggi le novità di AboutPharma. Ecco gli abstract degli articoli più interessanti