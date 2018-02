Continua il trend positivo della cosmesi made in Italy

Si chiude a +4,4% il 2017 con un fatturato di settore che arriva a toccare quasi gli 11 miliardi di euro. Mentre le proiezioni per l’anno in corso registrano un ulteriore aumento di cinque punti percentuale. A determinare la performance positiva ha contribuito in parte il mercato interno, ma l’apporto più evidente rimane quello delle vendite all'estero

Sembra non essere stato toccato dalla crisi o per lo meno essersela lasciata alla spalle di gran lunga. Continua a crescere infatti il settore delle cosmesi made in Italy. Ma anche fuori dai confini. I dati preconsuntivi dell’indagine congiunturale di Cosmetica Italia (associazione che racchiude la maggior parte delle imprese del settore con circa il 95% del fatturato) relativi alla chiusura del 2017 confermano il trend positivo di crescita del fatturato globale del settore cosmetico, che arriva a toccare gli 11 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,4 per cento. Mentre le proiezioni per l’anno in corso registrano un ulteriore aumento di cinque punti percentuale.

Il mercato interno e l’export della cosmesi made in Italy

A determinare la performance positiva ha contribuito in parte il mercato interno, che ha registrato una crescita di circa l’1,3% e che, secondo le previsioni, continuerà a espandersi anche durante il 2018. L’apporto più evidente rimane, però, quello delle vendite all’estero, che nel 2017 hanno raggiunto i 4,7 miliardi, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. “L’export si riconferma ancora una volta come motore del settore – commenta Fabio Rossello, presidente di Cosmetica Italia – la cosmesi made in Italy è sempre più apprezzata nel mondo e continua a conquistare nuovi mercati. Nel 2017, infatti, le destinazioni extra UE sono salite al 60%, mentre nel 2016 erano ferme al 48%, indice della competitività dell’offerta italiana anche su mercati meno consolidati”.

I canali di vendita della cosmesi made in Italy

Sul fronte dei consumi interni, a fine 2017 il valore dei cosmetici acquistati in Italia ha raggiunto i 10 miliardi. Un risultato conseguito anche grazie alla crescita dei canali professionali – i saloni di estetica e acconciatura – che hanno riconfermato un incremento del 2%. I dati preconsuntivi relativi al II semestre del 2017 attestano una lenta, ma costante espansione per i canali dell’erboristeria (+0,9%) e della farmacia (+1,2%). In aumento di un punto percentuale anche la grande distribuzione, con un valore delle vendite che supera i 4 miliardi di euro: oltre il 40% della distribuzione di cosmetici a livello nazionale. Sui numeri del canale incidono in maniera significativa i fenomeni della distribuzione monomarca e dei punti vendita casa-toilette.

Il conto terzi

Settore di rilevante importanza è quello dei conto terzisti, che da anni mostra crescita superiori a quelle del mercato cosmetico. Anche per la notevole propensione all’export. Il che conferma ancora una volta l’elevato standard di qualità della produzione italiana. Il comparto della produzione cosmetica conto terzi ha chiuso il 2017 con un fatturato di oltre 1 miliardo di euro, con un trend positivo pari a +8,5%, destinato a riconfermarsi nel primo semestre 2018. Ancora in lieve calo, invece, le vendite in profumeria, con un -0,5% a fine 2017.

In totale il saldo commerciale destinato al nostro paese è stato di 2,5 miliardi, un record per il settore.

L’e-commerce della cosmesi made in Italy

Incremento importante quello delle vendite dirette (+7%), spinte dall’e-commerce, che continua a crescere a doppia cifra (+25%). Rimangono, però, ancora marginali i volumi di vendita: 820 milioni di euro per le vendite dirette e circa 300 milioni per l’e-commerce. “Si parla molto di digital transformation, – racconta Gian Andrea Positano, Responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia – ma il processo di adattamento da parte delle imprese non è così immediato come può sembrare. L’industria necessita di un cambiamento graduale, che impatti il meno possibile sulle routine aziendali e, allo stesso tempo, crei valore aggiunto”.