Leo Pharma cambia pelle puntando anche sui biologici

Paolo Pozzolini, country lead in Italia dell’azienda specializzata in dermatologia, guida la transizione verso un portfolio più ricco

Cinque anni per cambiare pelle. Con la solidità dell’esperienza maturata nel campo dei prodotti topici, LEO Pharma punta a riposizionarsi debuttando nel mercato dei biologici. Lo prevede la strategia 2020-2025 dell’azienda danese specializzata in dermatologia. Paolo Pozzolini, country lead di LEO Pharma Italia, ci spiega il senso di questa nuova sfida.

LEO Pharma “cambia pelle”?

Cambia la strategia, a livello globale, per il 2020-2025. La sfida è estendere il nostro portfolio, consolidato nell’area topica della dermatologia, per entrare nell’arena molto competitiva dei biologici. Significa portare un’azienda dimensionata su una certa tipologia di mercato verso nuovi obiettivi, mantenendo il target di riferimento, cioè i dermatologi, ma ampliando le potenzialità del portfolio.

Un portfolio che si arricchirà a breve?

Il 2018 è l’anno di due lanci importanti nell’area della psoriasi. È in arrivo, infatti, una schiuma a base di calcipotriolo/betametasone per la psoriasi da lieve a moderata. Ma anche il primo biologico di LEO Pharma: un anticorpo monoclonale (brodalumab) anti-recettore dell’interleuchina-17 per le forme severe. Novità accompagnate dall’attesa di altre innovazioni, ora in pipeline, per la dermatite atopica.

Debuttare nel campo dei biologici richiede un cambio di mentalità?

Con i biologici il tema dell’accesso al mercato su base regionale diventa fondamentale. L’azienda si sta attrezzando. Nascerà una nuova business unit chiamata “Bioderm”, serviranno nuove competenze e un cambio di cultura interna. E anche un confronto costante con le istituzioni nazionali e regionali per condividere le opportunità delle innovazioni.

Quali sono i punti di forza della vostra azienda in questa nuova sfida?

Prima di tutto la flessibilità, il punto di forza delle aziende medio-piccole, che significa soprattutto processi più snelli e capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Poi il grande “know how” di un’azienda focalizzata solo sulla dermatologia, la capacità di proporre modelli innovativi di accesso al mercato, l’attenzione al paziente inteso come “persona”. Senza dimenticare la “diversità” di questa azienda in termini di governance.

In che senso una “governance diversa”?

LEO Pharma è controllata completamente da una fondazione di diritto danese. Vuol dire che possiamo reinvestire i nostri utili in ricerca e sviluppo e nell’azienda stessa, senza dover rendere conto ad azionisti. Quindi godiamo di totale autonomia nell’impostare le nostre strategie, liberi dall’influenza di soggetti terzi e del mercato azionario.

La nuova strategia vi rafforzerà in Italia?

La presenza nel nostro Paese si è già consolidata in questi anni: siamo passati da un fatturato di 20 milioni di euro nel 2011 a 40 milioni nel 2016. Qui, tra il 2013 e il 2015, sono stati investiti oltre 80 milioni di euro, mentre per il 2016-2018 sono già stati programmati investimenti in contratti conto terzi per 78 milioni di euro.

Il conto terzi è un “pezzo” importante di LEO Pharma Italia?

Lo dimostra l’esempio di uno dei nostri produttori conto terzi: la Temmler, che ha sede a Carugate, in provincia di Milano. Temmler impiega 145 dipendenti e il suo fatturato dipende quasi per il 90% dalla produzione commissionata da LEO Pharma a livello globale dal 2013 a oggi. Lì abbiamo investio oltre due milioni di euro per ammodernare lo stabilimento. Ma si potrebbero fare altri esempi di aziende che producono per noi o si occupano del packaging.

Con il cambio di strategia arriveranno anche nuovi collaboratori?

Oggi la sede italiana si avvale di circa 70 dipendenti. Una forza che è destinata a crescere, in previsione dell’entrata in nuovi mercati. Ma sui numeri non posso sbilanciarmi.

Contenuto sponsorizzato