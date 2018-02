Premio Innovators 2018, per la categoria salute c’è D-Eye

L'8 febbraio le sei aziende selezionate presentano i propri lavori alla Triennale di Milano. Per il settore cultura/comunicazione/entertainment vince Buzzoole. Per il design/forniture e interior design c'è Artemest. La terza categoria è food con l'Art Caffè e la quarta è fashion con Quattrocento. Infine turismo con Travel Appeal

Per il premio Innovators 2018, nel settore salute spicca la startup D-Eye. La società, insieme ad altre cinque aziende è stata valutata positivamente per creatività, ingegno e imprenditorialità.

Il contest

Le startup sono state selezionate da un comitato scientifico. Massimo Beduschi, Michele Costabile, Marco Gaiani, Stefano Micelli, Francesco Perrini, Elena Tettamanti ed Elena Vitale ne sono i componenti. L’8 febbraio, nel salone d’onore della Triennale di Milano, i rappresentanti delle aziende dovranno presentare i propri progetti. Ci sarà poi un voto elettronico e i presenti in sala decideranno l’azienda meritevole del titolo “innovator dell’anno”. Il più votato riceverà una consulenza di comunicazione da parte delle agenzie del gruppo Wpp. “L’impatto che la tecnologia ha avuto negli ultimi dieci anni su qualsiasi business e sulla vita di tutti noi è stato incredibile”, dice Massimo Costa, country manager Wpp, società che insieme a Amici della Triennale ha promosso l’iniziativa. “Abbiamo deciso di aiutare con le nostre professionalità le imprese che si sono appena affacciate alla sfida con grinta e creatività. Abbiamo deciso di farlo – continua Costa – insieme ad Amici della Triennale, di cui siamo membri, perché con lo stesso spirito è stata creata per la prima volta in Italia una community di aziende e privati che integra pubblico e privato. Dando così un senso nuovo e concreto al concetto di mecenatismo”.

Nuovi mecenati per il premio Innovators 2018?

“Le iniziative di sostegno alle istituzioni culturali – commenta Elena Tettamanti, presidente di Amici della Triennale – da parte di aziende sono troppo spesso considerate secondo vecchi stereotipi di mera filantropia. Il mecenatismo moderno deve invece vivere attraverso una preziosa sinergia di competenze che si realizza tra istituzione pubblica e impresa.

Le sei startup

Le aziende che si sfideranno per convincere la platea l’8 febbraio prossimo sono divise in altrettanti categorie. Nella salute c’è D-Eye, startup padovana attiva nel settore biomedicale e che a novembre 2017 ha avuto un riconoscimento al premio Gaetano Marzotto. Per il settore cultura/comunicazione/entertainment vince Buzzoole. Per il design/forniture e interior design c’è Artemest. La terza categoria è food con l’Art Caffè e la quarta è fashion con Quattrocento. Infine turismo con Travel Appeal. Le sei imprese selezionate come finaliste esporranno il proprio progetto imprenditoriale nella mostra Innovators nella Quadreria della Triennale dal 9 al 25 febbraio 2018.