Ema, l’Olanda ha secretato i documenti, ma non è l’unica

Tutto secondo le regole prestabilite dicono da Bruxelles dato che questa prassi è stata osservata da più Paesi concorrenti, tra cui anche l'Italia. Intanto al Parlamento europeo sono state depositate quattro interrogazioni parlamentari da parte degli eurodeputati italiani

L’Olanda ha secretato i documenti. Ma non è l’unico Paese ad averlo fatto, anche l’Italia ha volutamente tenuto nascosto alcuni elementi del dossier. Lo stesso Sala lo ha confermato. Ma la polemica ha la coda lunga e in Parlamento europeo sono state presentate quattro interrogazioni per far luce sulla candidatura dei Paesi Bassi.

Vederci chiaro

Pd, Forza Italia, Lega e M5S hanno presentato le loro rimostranze. Le richieste sono varie. Innanzi tutto rendere trasparenti le informazioni raccolte nelle candidature, chiarire l’iter decisionale e comprendere quanto la riservatezza di alcuni dati abbia pregiudicato l’esito finale della votazione.

Poi c’è la base giuridica a cui si appella l’eurodeputata Patrizia Toia del Partito democratico. Qual è il motivo per cui la Commissione ha accettato documenti secretati? La domanda è legittima secondo gli ambienti di Strasburgo.

Il pentastellati, per voce di Marco Valli, Eleonora Evi e Piernicola Pedicini, lamentano che l’attuale situazione olandese non rispetti il primo criterio di scelta deciso a giugno 2017. Ossia garantire la funzionalità immediata dell’agenzia il giorno dopo l’addio all’Europa da parte del Regno Unito.

Per Salini, di Forza Italia, l’iter andrebbe interrotto e ripensare all’assegnazione alla luce dei fatti di cui ha scritto, qualche giorno fa, il Corriere della Sera parlando dei dati non resi pubblici dal governo olandese.

Una prassi consolidata

Ma secondo alcune fonti diplomatiche, la procedura per secretare alcune informazioni è stata presentata da più Paesi, pare 13. Italia compresa. Oltre a Olanda (e anche Francia), anche il nostro governo ha chiesto di non rendere pubbliche alcune informazioni. La notizia era stata resa nota a novembre 2017 e dando uno sguardo al dossier meneghino pubblicato sul sito del Consiglio europeo ci si accorge che alcune pagine sono bianche. Secondo l’avvocato Carlo Piana che ha rivelato questi dati sul suo profilo twitter, nella documentazione mancherebbero informazioni riguardanti i benefit ai dipendenti Ema una volta trasferitisi a Milano. Come l’esenzione dal canone Rai o il pagamento dell’iva per l’acquisto di beni e servizi o di un veicolo. Le pagine in questione, documento alla mano, sarebbero la 19,20, metà della 21, parte della 34 e 35.

Tutte le informazioni erano note alle delegazioni

Tuttavia questa pratica non avrebbe leso nessun regolamento comunitario. “Abbiamo accettato queste richieste” come previsto dalle regole “chiare” e “decise di comune accordo”, ha detto Così Alexander Winterstein, portavoce della Commissione europea. Inoltre, sembra, che i dati che Amsterdam ha preferito tenere riservati riguarderebbero due edifici inizialmente previsti come sedi temporanee.

In ultimo, secondo quanto rivela l’Ansa sul suo sito, tutte le delegazioni erano a conoscenza delle informazioni fornite dagli altri candidati.